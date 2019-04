Irá a prisión la mujer que habría asesinado a policía y a sus hijos

En los juzgados de Paloquemao, durante la audiencia de Gloria Aidé Huertas Riaño, sindicada de asesinar a su esposo (policía) y sus dos hijos, una jueza determinó que ella es partícipe del crimen de su familia y le confiere medida restrictiva de la libertad en centro carcelario a la imputada debido a la gravedad de los cargos.

Dentro de sus argumentos está que no hay discusión de que el 24 de marzo de 2019, en la casa de imputada, fueron encontrados los cuerpos de los niños y el policía y junto a ella yacía la madre de familia.



También dijo que los asesinatos se produjeron de manera violenta y que "no existe duda de que Gloria mató a Iván Zorro", argumentó la jueza, sustentada en la declaración de la imputada.



Durante la diligencia también se dilucidó que hay inconsistencias en la declaración de la defensa: "ella dijo en una declaratoria que primero, el señor Zorro había apuñalado a los niños, posteriormente, en otra declaratoria, afirmó que ella había sido herida por el señor Zorro para después, matar a los dos niños", dijo la jueza.



Esta última determinó también que Gloria Aidee Huertas orquestó una serie de acciones para que se pudiera desviar el caso.



En silencio, Gloria Huertas es llevada por una funcionaria de la Fiscalía hacia la diligencia. Foto: Rodrigo Sepúlveda

Lo que dice la defensa

Orlando Gonzáles, abogado de la acusada, considera que la jueza decidió imponer una medida de aseguramiento con base en presunciones y en supuestos. Además, señala que las entrevistas realizadas por la policía judicial a Gloria Huertas fueron ilegales, en términos constitucionales, pues se le violó el derecho al silencio.



Gonzales sostiene que fue un grave error no haber realizado pruebas de sangre a los cuerpos de Iván Zorro y los menores y asegura que fue "negligencia de parte de la Fiscalía".

Antecedentes

No era la primera vez que Gloria Aidee Huertas Riaño amenazaba con un cuchillo a Iván Arturo Zorro. Tampoco era la primera ocasión en que los vecinos del conjunto residencial Parques de Primavera escuchaban una discusión entre la pareja de esposos del apartamento 510 de la torre 5. Lo que sí era una novedad era que después de los gritos y los insultos se escuchara el ruido de los muebles siendo trasladados de un lado a otro.



Esta pudo haber sido una señal de alerta para los vecinos de los pisos de abajo; sin embargo, apenas se convirtió en una anécdota dentro del relato del fiscal del caso, revelada durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Gloria Aidee Huertas Riaño, a quien el ente acusador responsabiliza de la muerte de su esposo y de sus dos hijos.



Según el relato de la Fiscalía, la tarde del 23 de marzo de 2019, la pareja decidió salir a tomar unas copas a un bar del barrio Galán y dejar a los niños durmiendo. Cuando volvieron a su casa, después de estar cerca de tres horas por fuera, iniciaron una discusión motivada por los celos de Gloria Aidee. De acuerdo con los testimonios recogidos por el fiscal del caso, los vecinos escucharon, hacia la 1:30 a. m, gritos, gente corriendo, golpes y la voz de Gloria Aidee repitiendo en varias ocasiones “por esa mujer, por esa mujer”.



Durante la reconstrucción de los hechos, la Fiscalía sostuvo que cuando Iván estaba durmiendo ella tomó un cuchillo de la cocina, se acercó lentamente hacia el hombre, y le propinó 2 puñaladas en el tórax y 6 más en la espalda. El hombre, que solo tenía puesta una camiseta negra y su ropa interior, murió en cuestión de segundos sobre un tumulto de ropa y al lado del sofá, debido a un sangrado masivo.



Posteriormente, la mujer asesinó a los dos menores en el cuarto principal de la casa, lugar en donde los dos niños dormían “para intentar simular un caso de defensa propia”, dijo la Fiscalía. Uno de los argumentos del ente acusador es que el hombre no pudo haber matado a los niños pues en la planta de los pies no había rastros de sangre, situación que pondría en entredicho la versión de Gloria, en la que afirmaba que hubo un forcejeo previo a la muerte de sus hijos.



Dos hechos que llaman la atención del caso, sucedieron entre las 2 y las 3 de la madrugada. Tras la inspección que realizó la Policía Judicial en la casa de la familia Zorro Huertas, las autoridades pudieron determinar que del teléfono celular de la mujer, salieron tres fotos entre 2:54 a.m. y 2:56 a.m. dirigidas a su hermana, en donde le manifestaba que ella había matado a su esposo. Otro de las situaciones llamativas, es que se logró comprobar que Gloria Aidee llamó, desde el teléfono de su casa, más de 45 veces a quien sería la amante de Iván Arturo Zorro.



Otra de las pruebas que presento el fiscal son dos manuscritos escritos por Gloria Aidee, en los que le escribe a Iván “lo pillé” aludiendo a la infidelidad de su pareja, lo que según el fiscal, comprobarían que ella sufría de celos excesivos y que tal situación, la habrían llevado a cometer el triple asesinato.



El abogado defensor solicitó que no proceda una medida privativa de la libertad, basado en que no existe un acervo probatorio que indique que Huertas sea la responsable del asesinato de los 2 menores –no así por el asesinato de Zorro–, y solicita una detención domiciliaria en la casa del hermano, pues considera que en las condiciones de salud actuales “ella no se puede valer por sí misma”.

REDACCIÓN BOGOTÁ