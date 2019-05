Juez ratifica medidas cautelares que frenan TransMilenio de la 7.ª

“La decisión del juez 49 no tiene ningún sustento técnico o legal, y se tomó desconociendo estudios y diseños que la ciudad ha desarrollado durante más de una década”. De esta manera, el alcalde Enrique Peñalosa se refirió a la decisión judicial que suspendió la adjudicación del proyecto de TransMilenio por la 7.ª, en el marco de una acción popular que instauraron los residentes del edificio Altos de la Cabrera.



En el documento, el juez Jorge Luis Lubo Sprockel afirma que no se cuenta con los debidos y completos estudios del suelo y geotecnia para la construcción de los dos puentes vehiculares que están planeados sobre la calle 85 y que según los residente del edificio Altos de la Cabrera los perjudica.

El alcalde Peñalosa manifestó que los estudios están completos y en fase III, lo que significa que están aprobados y terminados, y fueron hechos por las firmas Ingetec S. A. e Integral, que son dos de las más importantes del país y han tenido a su cargo puentes y otras obras. El mandatario cuestionó que el juez haya usado Google Earth y no los planos de Catastro o del mismo proyecto para sustentar sus argumentos, y dijo que la obra no es un capricho suyo, sino que está sustentada con base en las decisiones técnicas de hace varios años.



En el documento, el juez también argumenta que no se respeta la reglamentación sobre los andenes, que deben ser de 3,5 metros de ancho, pero que según el proyecto de TransMilenio quedarían de 1,70 y 2,40 metros. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) explicó que esta es una vía consolidada y no aplica la norma. Y agregó que en su fallo el juez reconoce que ese edificio se construyó invadiendo la zona de reserva vial y dejaron un andén de 60 centímetros... “ ahora que la Alcaldía busca ampliar ese andén, se favorece al privado diciendo que la ciudad ya no puede hacer la construcción porque el espacio se redujo producto de la invasión del edificio”.

Otro punto en discusión, según el juez, tiene que ver con que en este proyecto no se garantizan los 28 metros de ancho de vía que deben existir frente al edificio en mención, y solo hay 17 metros. El alcalde aseguró que esa norma no se puede aplicar en una vía consolidada, como lo es la Circunvalar, sino en las vías nuevas por construir, como la Tintal.



El IDU indicó que “esa diferencia corresponde a que, precisamente, el edificio se construyó invadiendo la zona de reserva vial y desconociendo el POT del 2004 y un decreto del 2010”.

Más allá de esta discusión, lo que le preocupa a la administración “es que con esta decisión no hay seguridad jurídica, no hay Estado de derecho y cualquier juez, de aquí en adelante, puede parar una obra sin ningún sustento técnico y jurídico en el país”, añadió el mandatario.



La administración dijo que respeta las decisiones judiciales, pero expresa su preocupación por el uso de criterios técnicos equivocadamente. “Acudiremos a todas las instancias que nos permite la Constitución, debe prevalecer el interés general. El uso de la justicia con fines políticos está afectando el interés general de la ciudadanía, este no es un proyecto del alcalde, sino de cientos de ciudadanos que se van a beneficiar”, destacó Peñalosa.

La adjudicación de esta obra estaba prevista para el pasado 2 de mayo, pero además de las medidas cautelares del juez, la Procuraduría pidió suspender el proceso argumentando que no era clara la armonización entre este proyecto y el plan parcial El Pedregal y su conexión con la calle 100.

Esto es lo que quedaría en vilo con el fallo

$ 2,4 billones que el Concejo aprobó para la obra. Estudios y diseños de esta y anteriores alcaldías con inversiones por $ 35.325 millones. La compra de predios. Se hicieron ofertas en 261 por un valor de

$ 291.000 millones y se han recibido y pagado 151 por un valor cercano a $ 122.000 millones. Bajar de dos horas a 50 minutos el tiempo de viaje y subir la velocidad de 15 a 23 km/h para el transporte público de 673.000 personas que viven en el entorno de la 7.ª, según el IDU. Aumentar de 18.000 a 24.000 los pasajeros movilizados por hora. La renovación de las aceras entre la calle 32 y la 200 y la construcción de 11 kms. de ciclorruta. La Alcaldía asegura que la suspensión de la obra podría afectar la generación de 20.000 empleos. Se pone en riesgo la conexión de TransMilenio con la carrera 10.ª y las calles 26, 72, 100 y 170. La inversión que hicieron en pólizas y otros gastos las firmas que quedaron en el proceso.

Reacción de quienes se oponen a la obra

Los primeros en celebrar el fallo judicial fueron los vecinos del conjunto Altos de la Cabrera, que tramitó la acción popular contra TransMilenio por la 7.ª y logró que finalmente el juez concediera la medida cautelar de suspender la adjudicación de la licitación.



En Altos de la Cabrera consideran que dos puentes vehiculares que se deben construir en el cruce de la calle 85 con avenida Circunvalar y la carrera 7.ª, según los diseños, para eliminar trancones, los van a perjudicar.



También se complació con el fallo la concejal de la Alianza Verde María Fernanda Rojas, una férrea opositora de esta obra. Ella manifiesta: “Esta nueva decisión muestra que teníamos razón quienes decíamos que este proyecto tiene enormes falencias en la planeación, así que celebramos que esto proteja los intereses de la ciudad”.



El otro que aplaudió la medida fue su colega Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático y opositor del alcalde Enrique Peñalosa.



“Los argumentos del juez ratifican las denuncias sobre las irregularidades que he hecho en distintos debates sobre esta troncal; por ejemplo, no están cumpliendo con los estudios de geotécnica del subsuelo”, dijo en Twitter. “Además, no se está respetando el criterio del POT de que, por este tipo de avenidas con troncales de TransMilenio, el ancho mínimo de los andenes sea de 3,5 metros”, agregó.



REDACCIÓN BOGOTÁ

