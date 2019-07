Juez ordena frenar tala de árboles en el plan parcial Bavaria

El juez 22 Administrativo de Oralidad de Bogotá en una medida cautelar decidió frenar cualquier tipo de tala de árboles en el proyecto del plan parcial Bavaria, en el que se construirá un complejo de vivienda con renovación urbana y ecológica.

También le ordenó la Alcaldía Mayor de Bogotá "que a través de sus dependencia especializadas en materia ambiental, ejerza su función de control y vigilancia garantizando que no se realice ningún tipo de intervención en el predio urbano que contempla el plan parcial 'Bavaria fábrica', que conlleve a la tala de árboles o deforestación", señala la respuesta del juez a la demanda.

Los responsables del proyecto en un comunicado manifestaron que "se aclara de manera enfática que a la fecha los desarrolladores del Plan Parcial no han adelantado la tala de ningún árbol en el predio de la antigua Fábrica Bavaria, salvo los tres casos ordenados por la Secretaría Distrital de Ambiente, un eucalipto que se cayó sobre la avenida Boyacá y dos más que amenazaban volcamiento inminente por el estado en el que se encontraban. El equipo jurídico estudiará el fallo en profundidad y presentará los recursos ante las instancias correspondientes".

#ATENCION 📢 GRAN NOTICIA!! 🌳

El Juez 22 Administrativo de Bogotá impone medida cautelar con la cual se PROHIBE REALIZAR TALAS U OTRA INTERVENCIÓN en el predio Bavaria hasta obtener el fallo de la acción popular. 🌿

Junt@s seguimos presionando para que el Bosque sea protegido! pic.twitter.com/uc60tD2j47 — Salvemos El Bosque Bavaria (@SalvemosBosqBav) 10 de julio de 2019

Óscar López, secretario de Ambiente encargado manifestó que utilizando los términos y los instrumentos establecidos en la ley se presentaran algunas observaciones para que se aclaren dos situaciones en especifico.



"Uno tiene que ver con la construcción de la avenida Alsacia y el otro las oportunidades en las que se presente riesgo -caída de árboles-. Recordemos que la semana pasados se volcaron dos árboles en el mismo predio y para poder establecer como serán las intervenciones y a cargo de quien quedarán las responsabilidades en caso de que se registren volcamiento de arboles en esta zona", agregó el funcionario.

Sobre si este falló afecta o no la construcción dela avenida Tintal Alsacia Constitución cuya licitación ya está adjudicada y se espera que en un mes empiece su construcción, EL TIEMPO consultó varias fuentes que explicaron que esto obligaría a revisar un cruce una esquina por donde pasa la avenida que tendrá más de 13 kilómetros de longitud, pero no es sustancial y no afecta la obra como tal.



Hay que tener en cuenta que hoy el Instituto de Desarrollo Urbano IDU ya tiene un permiso silvicultura aparte (diferente al del plan parcial), el tema jurídico es diferente y se está revisando.



Esta vía tendrá una inversión de 1 billón de pesos y según el Distrito transformará no solo los tiempos de viaje de los ciudadanos, sino los espacios públicos con amplios andenes y ciclorrutas.

Datos del plan parcial Bavaria

Este proyecto contempla la construcción de 1.259 Viviendas de Interés Social (VIS) y 1.526 de Interés Prioritario (VIP), 9.553 viviendas para estratos tres y cuatro, zonas comerciales, una plazoleta, la creación de un parque, vías barriales, entre otros, en un área de 78,25 hectáreas.



En su momento la Secretará del Hábitat, explicó que tras el estudio preliminar realizado por la Secretaría de Ambiente, la cifra de árboles llega a los 3.500, y no a 9.000 como indican los residentes de la zona aledaña.



Redacción Bogotá

@BogotaET​