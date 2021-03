Juez envía a venezolano a prisión por caso del patrullero Caro

Un juez de Bogotá le dictó este viernes medida de aseguramiento al ciudadano venezolano Wilkerson Slyke Hernández Sánchez por el homicidio del patrullero Edwin Caro Gómez, durante una requisa en la carrera séptima con calle 79, el pasado miércoles.



De acuerdo con el funcionario judicial, hay suficiente material probatorio contra el migrante, quien además fue considerado por el juez como "un peligro para la sociedad".

Wilkerson Slyke Hernández Sánchez es sindicado por el homicidio del patrullero Edwin Caro el miércoles en la tarde en la carrera séptima con calle 79, en el sector de El Nogal.



Hernández acompañaba a otro hombre, que no ha sido identificado aún, y fue capturado cuando huían luego de los hechos en los que fue asesinado el agente de policía de 24 años de edad, durante un procedimiento de requisa.



En la noche del jueves se realizó la legalización de captura del ciudadano venezolano, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.



El juez llamó este viernes la atención del procesado por las "actitudes que no son acordes con la solemnidad del acto". Se refirió a que Hernández, de acuerdo con la audiencia del jueves, intervino en varios momentos.



"Usted no se puede permitir que tome el uso de la palabra. Usted no tiene por qué acceder al micrófono, debe hacerlo el custodio (el abogado defensor)", le reiteró el juez, quien insistió en que la audiencia es un acto solemne y serio.



Acto seguido, la fiscal solicitó la medida de aseguramiento intramural del ciudadano venezolano Wilkerson Slyke Hernández Sánchez.



La petición la hizo por los delitos de homicidio agravado, tentativa y porte ilegal de armas al imputado. Lo consideró un peligro para la comunidad.



La fiscal narró los hechos ocurridos el jueves, cuando el patrullero Edwin Caro realizaba junto con José David Carvajalino una requisa a Hernández Sánchez y a su acompañante, de quien no se conoce aún la identidad.



Hernández fue imputado como presunto homicida, es decir, habría disparado contra el agente de policía y luego emprendió la huida en medio de un tiroteo. El venezolano fue capturado cerca del lugar, con el apoyo de un policía que hace parte de una escolta de una caravana de Presidencia de la República que pasaba por el lugar.



La fiscal del caso dijo que se "ha logrado la plena identificación" de Hernández y puede decir que "es el presunto autor" del homicidio del patrullero Caro, así como la persona que huye y luego arroja el arma entre una jardinera.



La fiscal hace una revelación sobre que en los exámenes médicos realizados a Hernández se encontró que "en su cuerpo existían varios proyectiles alojados" de hechos anteriores.



"Eso nos hace pensar que no es la primera vez que el señor Wilkerson Slyke Hernández se presenta a situaciones como las ocurridas el 10 de marzo", aseguró la fiscal.



En la audiencia se expuso que el imputado no tiene un sitio donde pueda ser ubicado y que no se cuenta con información de dirección ni teléfono. Registra tres movimientos migratorios: dos en 2018 y uno en 2019, y en este momento se encuentra ilegal.



"El señor Wilkerson, aparte de no tener arraigo en Colombia y no tener lugar de trabajo, es claro que tiene la facilidad de abandonar definitivamente el país o incluso de permanecer de forma ilegal", señaló la fiscal.



Los testigos presenciales del caso son el José David Carvajalino, compañero del patrullero Caro, y del también policía Johanatan Andrés Baquero, y ciudadanos del sector donde ocurrieron los hechos.



La representante del Ministerio Público contó que en el bolso de domicilios que Hernández y su compañero no llevaba comida, como se pensaba, lo que les pareció sospechoso a los agentes de policía y que cuando se disponían a revisar otro bolsillo, los dos hombres sacaron de la maleta dos armas y, sin mediar palabra, las accionaron.



Un impacto de bala dio en el rostro del patrullero Caro. Y en el uniforme del otro policía hay huellas de un disparo.



De acuerdo con la delegada de la Procuraduría, basada en los elementos probatorios en el caso, es posible inferir Hernández es responsable de los delitos por los cuales ha sido imputado.



La funcionaria también señaló que el imputado es un peligro para la sociedad.

"Estamos claramente frente a una conducta altamente violenta e irrespetuosa frente al derecho fundamental a la vida y de la autoridad colombiana", dijo, y agregó: "Estamos ante una conducto absolutamente dolosa".



Dice que el ataque contra los policiales buscaba "evadir" el hecho de que llevaban armas. La delegada pidió imponerle al acusado "medida de aseguramiento de detención preventiva".



El abogado defensor, Víctor Chaparro, que fue asignado al caso, dijo que "no encuentra una sola prueba con respecto a un testigo directo del cargo de homicidio y que efectivamente el señor Wilkerson Slyke Hernández haya disparado contra el agente, que lamentablemente y tristemente perdió la vida", dijo. Y agregó que en la audiencia del jueves "prácticamente se trató de una incriminación sobre la autoría de los hechos".



También dijo que tampoco se ha probado en la audiencia que Hernández, quien, según el abogado, iba en la parrilla de la moto, es un peligro para la sociedad.



Ante estos hechos, pidió que se declare una medida de aseguramiento no privativa de la libertad para su defendido.



El juez del caso recordó que el acusado había declarado que no disparó contra el patrullero Edwin Caro sino que fue su acompañante.



De acuerdo con el juez, hay abundante material probatorio donde se señala a Hernández del delito de homicidio y tentativa de homicidio. Recordó los testimonios de dos policías en servicio activo, quienes en el informe policial señalan a Hernández de haber disparado, y de otros testigos civiles.



"No puede este estado judicial desconocer los elementos probatorios. Hay cantidad de elementos probatorios y versiones", insiste el juez 79. También señaló que "el procesado representa un grave peligro para la sociedad".



Agregó que la conducta punible por el que se acusa a Hernández "no solo es grave sino gravísima y muestra un total irrespeto e inacatamiento a la autoridad, la vida y la ley".



"Para este estrado judicial hay un dolo intenso, de acuerdo con lo que muestran las pruebas es una conducta premeditada, preparada para realizarse de esa manera", afirmó el juez refiriéndose a Hernández Sánchez como presunto autor del homicidio del patrullero Caro.



Advirtió el juez que la pena por los hechos que se le imputan a Hernández es de 40 años mínimo.



De acuerdo con el juez, se reúnen todos los requisitos del ordenamiento constitucional y legal para imponerle medida de aseguramiento. "La única medida que resulta viable sería la de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario".



La decisión del juez fue aceptada por la defensa del ciudadano venezolano Wilkerson Slyke Hernández Sánchez.