Acusado de asesinar a funcionario de la Gobernación no aceptó cargos

Amaury García Berrocal, alias Niche, quien está acusado de ser el hombre que asesinó el pasado jueves a un funcionario de la Gobernación de Cundinamarca, no aceptó los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas que le imputó la Fiscalía. Un juez, en la URI de Puente Aranda, durante la tarde de este viernes, legalizó la captura del implicado.

A esta hora, se adelanta la audiencia de medida de aseguramiento, en la que se definirá si García Berrocal será o no conducido a un centro carcelario.



La vicefiscal general, María Paulina Riveros, había revelado en la mañana de este viernes que en sus primeras declaraciones, García Berrocal aseguró que se había equivocado de blanco, pues su objetivo no era Luis Carlos Castillo Amaya, el servidor que acabó muerto después del atentado.



Otros dos sujetos, quienes estarían relacionados con el homicidio, escaparon del lugar de los hechos, pero García fue capturado allí. El asesinato ocurrió en el restaurante de la Gobernación.

En las primeras indagatorias, alias Niche se presentó como miembro del clan del Golfo. Una fuente le aseguró a EL TIEMPO que, posiblemente, el verdadero objetivo del sicario sería un exjefe paramilitar que frecuentaba el restaurante y la sede del Gobierno Departamental para participar de las Mesas de Paz. “Él (el paramilitar) es delegado de los incorporados (reinsertados) y en el plano de sus funciones actuales, y como muchas otras personas, entraba a este restaurante que funciona de manera privada y con acceso a todo el público”, expresó la fuente.



Sin embargo, solo las investigaciones, que hasta ahora empiezan, determinarán si el crimen está relacionado o no con el presunto exparamilitar.

Tristeza

"Quiero que me ayuden a alertar, porque no solo le puede pasar a mi familia sino a cualquier persona, por las irregularidades que se presentan en los esquemas de seguridad. La muerte de mi padre no se puede quedar así", clamó Luis Carlos Castillo (28 años), hijo de la víctima (de 63 años).



El asesinado vivía en Facatativá y trabajaba en la Gobernación desde el 2011, vinculado a la Secretaría de Hacienda. A diario se desplazaba desde el municipio hasta la capital.



En la tarde de este viernes se ofreció un minuto de silencio en Facatativá, mientras que en la sede del Gobierno Departamental se realizó una misa para pedir por el eterno descanso de Castillo Amaya.



