Juez declara nulidad a cambio en la política de humedales de Bogotá

Hay noticias para los humedales de Bogotá. El Juez cuarto Administrativo de Bogotá declaró la nulidad del decreto 565 de 2017 que modificó la política de humedales de la capital.



Esta modificación permitía obras específicas sobre estos ecosistemas para que hubiera concordancia con lo dispuesto en el POT.

En resumen, con la modificación sancionada en 2017, la norma quedaba así:. “La Secretaría Distrital de Ambiente garantizará que las intervenciones en los humedales se realicen conforme a los usos y condiciones establecidas para los parques ecológicos distritales de humedales en el Decreto 190 de 2004 - POT de Bogotá, el que lo modifique, derogue o sustituya”.



Entre los usos que contempla el POT están: “3. Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información ambiental para los visitantes del parque: senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas: dotacional de seguridad ligado la defensa y control del parque: demás infraestructura asociada a permitidos”.



Así las cosas, el actual fallo de nulidad significaría un reverzaso a la modificación hecha en 2017 y no permitiría este tipo de obras en el marco de la política distrital de humedales.



La decisión, conocida este martes, fue celebrada por distintos sectores. Una de las primeras personas en dar a conocer la noticia fue la concejal Mafe Rojas, quien respaldó el proceso iniciado por las demandantes Patricia Bohórquez y Gladys Cifuentes.

Alegría infinita. El Juez 4o Administrativo acaba de declarar la NULIDAD del Decreto 565/17 que modificó arbitrariamente la política de humedales para poder endurecerlos. 18 meses en esta batalla legal han valido la pena. pic.twitter.com/GE2npvkshW — Mafe Rojas🌻💦🌱🐾 (@maferojas) June 30, 2020

En conversación con EL TIEMPO, la concejal calificó el resultado como “agridulce”. “Es la alegría de saber que estábamos actuando con la razón; pero lo triste es que pasó tres años después de que se permitiera construir obras duras que están depredando los humedales. Esto es un gran antecedente, ojalá se logren parar algunas intervenciones”, comentó Rojas y recordó que las obras a las que se refiere son las que se adelantan en Juan Amarillo, Jaboque y Córdoba.



Las obras de Juan Amarillo, iniciadas en la Alcaldía anterior, fueron, quizá, unas de las polémicas. Están a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogotá y contemplan, entre otras cosas, un sendero elevado que permitiría conectar a Suba con Engativá.

Según reportó EL TIEMPO hace un año “Este paso, hecho en concreto, tendrá 63 pilones y vía para peatones y bicicletas. Las ventajas, según la gerente de proyectos, es que está hecho de un material más durable y con menos impacto a largo plazo. También, dice, permitiría la recuperación de la cobertura vegetal”.



Los trabajos se han reactivado durante la cuarentena, después de certificar el cumplimiento de los protocolos, y ya muestran los primeros pilones del sendero.



Aunque el Acueducto está evaluando en este momento la decisión del juez, lo cierto es que, desde el inicio de la polémica, han dicho que el 565 no tendría por qué afectar las obras porque estas están amparadas en el POT, y no en el decreto.



De hecho, esa fue parte de la respuesta que le dio a este diario cuando se le preguntó por el futuro de las obras con este nuevo giro judicial. "Los proyectos que se están ejecutando están soportados en el POT y en los PMA de cada humedal, y sus permisos en correspondencia con estos instrumentos. Los proyectos que se encuentran en ejecución física, cuentan con los permisos de ocupación de cauce y silvicultural para su ejecución", aseguró Acueducto.



Así las cosas, pareciera ser que la nulidad no implicaría novedades sobre las obras sobre Juan Amarillo. Sin embargo, se sabe que la actual Secretaría de Ambiente ya inició investigaciones para detectar si hubo afectaciones ambientales y si eso amerita sanciones. Además, en este momento están verificando lo que implicaría la más reciente decisión judicial.



De otro lado, sectores ambientales sostienen que el siguiente paso es construir una hoja de ruta sólida para la protección de los humedales que no dependa de las interpretaciones de cada nueva Alcaldía. "Hemos tenido avances y también retrocesos. Ya que retornamos al punto cero, tendríamos que sentarnos con Secretaría de Ambiente y poder nosotros proponer que hagamos un plan entre todos y tengamos una hoja de ruta", afirma Emmanuel Escobar, de la Fundación Humedales de Bogotá.



En este plan de trabajo, Escobar insiste que se debe priorizar la recuperación ecológica de los humedales antes que las grandes obras. "Lo primero es descontaminar, restaurar, tirar esos lodos, escombros, basuras que tapan el entorno y en la medida que vayamos 'chuleando' eso, hagamos las intervenciones y obras. Pero bien hecho, no con cemento ni con obras duras que afectan la biodiversidad", comenta.



Frente al fallo, aunque lo celebra, no es tan optimista con los efectos a corto plazo. Teme que no sea fácil el reversazo o replanteamiento de las obras del Acueducto sobre Juan Amarillo, que ya van bien avanzadas.



"En febrero hicimos una visita. En ese momento iba en el 30 % de avances y fue entonces cuando vimos nos pilotes de concreto que se supone que son ecológicos, peor ni los materiales ni como se hizo lo son en realidad. Se corta la conectividad ecológica, hay afectación de la fauna y de la flora", menciona Escobar y agrega "Nosotros esperaríamos como organización que pararan esas obras, pero es una discusión que se pudo haber evitado. Ahora sirve para prevenir".

