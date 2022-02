Se espera que este martes a las 2:00 p.m, el juzgado 74 municipal con función de control de garantías dicte medida de aseguramiento a los acusados del homicidio de la periodista de la ONU, Natalia Castillo.



Los procesados de nacionalidad venezolana, Ángel Rolando Colina, alias Ángelo, y Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porki,fueron señalados por la Fiscalía de haber cometido un homicidio agravado el pasado 24 de diciembre, cuando en horas de la madrugada, hirieron de muerte con un arma traumática modificada a la periodista de 32 años.



Según el relato de la Fiscalía, el arma habría sido modificada de tal manera que el impacto del proyectil, que tenía adherida una esfera metálica, fue capaz de causar la muerte de Castillo al causarle heridas de gravedad en costado izquierdo de su cuerpo a la altura del corazón.



“Estamos unidos con un único propósito y es tener seguridad para todos. Expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas porque ninguna persona merece ser víctima de un hecho como este”, señaló María Emma Preciado, madre de Natalia Castillo.



Por su lado, Nelson Castillo, padre de la víctima, declaró: "Expresamos nuestro total agradecimiento con las personas que han trabajado para que el feminicidio de Natalia no quede en la impunidad. Agradecimos a la Fiscalía y a la policía que ha trabajado en el caso de Natalia, porque sin su labor no se habría logrado la captura de los delincuentes que solo por robarle un teléfono le arrebataron la vida. Como víctimas solo queremos justicia y que logren detener y judicializar a todas las personas que hacen parte de esta banda de delincuentes”.



De igual manera dijo que “a la Fiscalía y los jueces que sea el momento de emitir condenas ejemplarizantes en este caso y en él otras personas que han sufrido la crueldad de la delincuencia y pedimos a las autoridades que los capturados sean condenados a la pena más alta posible, que no se les otorgue ningún beneficio, que nunca vuelva a estar en libertad y mucho menos vuelvan a causar la muerte de otra persona y un dolor como este a sus familiares”.



Por su lado, Mirian Pachón, apoderada de las víctimas, dijo que "la imputación fue hecha por homicidio agravado. Nosotros consideramos que la pena por este delito es bastante alta y existen elementos suficientes para que esto sea así. También vamos a recalcar que ella en condición de mujer se encontraba el mayor estado de indefensión".



Sin embargo, aclaró la togada que "creemos que el cargo imputado está bien con una pena mayor a 60 años. Lo que anhelamos como representantes de víctimas es que no haya repetición. Podremos ver qué fueron personas no colombianas, no obstante, el delito siempre será delito, la transgresión de la vida es un hecho repudiable. Así las cosas, podemos ver qué a través de los elementos con los que hicieron la imputación se puede concluir con una pena de 60 años".



