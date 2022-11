Por su complicidad con el asesinato de Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro, cinco policías de la URI de Puente Aranda han recibido medida de aseguramiento en centro carcelario.



Según concepto de la Fiscalía, los uniformados, capturados el pasado lunes 21 de noviembre, tuvieron complicidad en el homicidio de González, porque no habrían intervenido cuando otros detenidos de la URI empezaron a golpear a González hasta causarle la muerte. Debido a esto, el juez once de garantías de Bogotá envió a la cárcel a cinco uniformados.



En la noche de este miércoles, el juez once de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en contra de los policías Bairon Arley González Martínez, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Bayron Andrés Marín Tovar y Yimer Eduardo López, a quienes la Fiscalía les imputó delitos por homicidio agravado en la modalidad dolosa.



Cabe mencionar que en la audiencia de ayer, la Fiscalía mostró videos de seguridad en los que se podía ver que varios privados de la libertad tenían la intención de agredir a González, y los uniformados que estaban en ese momento no hicieron nada.



El fiscal del caso, mientras mostraba los videos explicaba que los patrulleros estaban a una distancia mínima de donde estaban tiritando al presunto abusador. “Miren la visibilidad que tienen, y sobre todo, escuchan a la persona que están matando”, dijo el fiscal.



Además, según el fiscal, el hombre no solo fue golpeado, sino que fue torturado y obligado a tomar la orina de los otros reclusos. Todo, ante la mirada de los cinco policías procesados que, según la argumentación del ente acusador, lo arrastraron desde el baño del segundo piso hasta la celda cuatro, donde lo dejaron tirado.



El juez, también advirtió que estos policías serían un peligro para el proceso, ya que podrían influir y silenciar a otros reclusos y uniformados que fueron testigos de los hechos.

