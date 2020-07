La carrera Séptima y el mito de Sísifo / Opinión

Desde hace 20 años, entre los planes de largo plazo del sistema de transporte masivo para Bogotá se había incluido la troncal de TransMilenio de la carrera 7.ª, como lo confirman documentos Conpes de varias administraciones. En el año 2008, durante la administración de Lucho Garzón, se contrató la construcción de la mitad de ese corredor, la carrera 10. ª desde el portal 20 de Julio hasta la estación subterránea del Museo Nacional, y se entregaron los diseños de todo el corredor.

Las siguientes dos administraciones ignoraron los planes de largo plazo planteados en los documentos de planeación y los acuerdos con la Nación, buscando soluciones que no fueron satisfactorias ni técnicamente ni financieramente, entre las que figuraron proyectos de APP de tranvía y una troncal de TransMilenio light, revocados por la administración Petro. Con la anhelada materialización del proyecto de la primera línea de metro, el Distrito debía cumplir con una serie de requisitos exigidos por el DNP, en los cuales la troncal de la carrera 7.ª juega un rol fundamental.



Primero, para expedir los dos Conpes del proyecto, el del componente férreo y el de las troncales, el DNP exigió que se presentara el plan de transporte regional de mediano y largo plazo. El plan y sus modelaciones de transporte incluyen proyectos como la troncal de la carrera 7.ª y Regiotram de Occidente.



Segundo, la financiación de los sistemas de transporte masivo exige mínimo un 30 % de aporte del ente local y hasta un 70 % de la Nación. Para garantizar el 30 %, el Distrito aportó el costo de la troncal de la carrera 7.ª, un proyecto de transporte masivo que hace parte del sistema integrado de transporte regional.



Tercero, la evaluación beneficio-costo del proyecto metro, que es un requisito fundamental para la viabilidad de destinar recursos públicos a un proyecto, incluye la troncal de la carrera 7.ª.



La situación actual, en la que ya se concretaron los compromisos de la Nación y el Distrito para la realización de la primera línea de metro, en un marco de un sistema de transporte regional establecido y con aportes específicos, sustentados en inversiones millonarias en diseños y compra de predios, no permite olímpicamente poner fin al proyecto de la troncal de la carrera 7.ª. En este momento, no se garantizaría ni la contraparte del 30 % del Distrito, ni el análisis beneficio-costo, ni la existencia de un plan regional de transporte masivo, generando un incumplimiento flagrante del Distrito frente al proyecto metro, firmado con una empresa china y con recursos de la banca multilateral, comprometidos con el aval de la Nación.

Como en el mito de Sísifo, los bogotanos pasan de tener un megaproyecto con diseños definitivos, predios negociados, muchos ya adquiridos y una licitación abierta, a una

Como en el mito de Sísifo, los bogotanos pasan de tener un megaproyecto con diseños definitivos, predios negociados, muchos ya adquiridos y una licitación abierta, a una promesa de un nuevo proyecto inexistente, con poca probabilidad de materialización, que siempre tendrá la vulnerabilidad de que un nuevo candidato en tres años prometa cambiarlo en campaña o sea sometido a la práctica política de moda, la de ataques judiciales, desconociendo los planes de largo plazo de la ciudad.

Mientras tanto, la creciente población a lo largo del corredor, la enorme congestión existente, las necesidades de mejor espacio público y ciclorrutas seguras, seguirán esperando un proyecto, por 10 años más, que ya debería estar construyéndose.

JUAN PABLO BOCAREJO

EX-SECRETARIO DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ