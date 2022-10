Cada vez se conocen más detalles y nuevas imágenes del asesinato de Juan Esteban Alzate, de 15 años, en un bus de TransMilenio el día sábado. El menor recibió dos puñaladas fatales en el pecho, luego de que pisara por error a un sujeto.



Esto desató una riña al interior del articulado en movimiento, hasta su triste desenlace. De acuerdo con un testimonio, el atacante de Juan Esteban le repitió en varias ocasiones que debía pedirle perdón por haberlo pisado, a lo que el menor se negó, pues afirmó, según la versión del testigo, que "pediría disculpas pero perdón no porque no había hecho nada grave".



Esa negativa del joven desató la furia no solo del agresor sino de otra mujer que lo acompañaba y a la que le dijo que tanto Juan Esteban como su pareja y su otro acompañante "estaban buscando problemas".



"Ella me agarró del pelo y me lanzó hacía atrás, ahí le grité a Juan Esteban que nos fuéramos y que no buscáramos problemas pero cuando me di cuenta el tipo se le había lanzado encima y le clavó el puñal en todo el pecho. Ahí fue cuando el TransMilenio paró y los delincuentes se fueron", señaló la fuente.



Por su parte, la mamá del joven asesinado habló con Alerta Bogotá sobre lo sucedido y quién era su hijo. Por un lado señaló que el agresor le habría pedido a su hijo que se arrodillara para pedirle perdón.



Por otro lado, contó que su hijo soñaba con viajar a Estados Unidos para trabajar, tener un mejor futuro y regalarle una casa.



Juan Esteban presentó una herida en el tórax mientras que su acompañante Julián Stiven Munevar Martínez, de 35 años, tenía una herida en la cabeza. Ambos fueron llevados al hospital Santa Clara.



El primero de ellos murió en el centro asistencial a las 1:30 de la mañana. La investigación del caso lo asumió el CTI de la Fiscalía. Este reporte médico servirá como parte de las pruebas del homicidio junto con los resultados de la necropsia.