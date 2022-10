El video que muestra el momento en el que un pisón prende un altercado en un bus de TransMilenio, el ingreso del autor del homicidio a la escena, la riña que inicia una mujer contra el acompañante de la víctima, Juan Esteban Alzate, y el momento en el que un hombre empuña un arma blanca y ataca fueron pruebas suficientes para que Gustavo Adolfo Agámez, alias el Costeño, fuera enviado a la cárcel por un juez.



También incidió una grabación en donde el agresor llama a familiares y admite haber cometido el crimen. “Papá, la verdad es que yo sí maté al chino de TransMilenio. Perdón”.

El abogado penalista de las víctimas, Saúl León, en el caso del joven de 15 años, quien perdió la vida en un absurdo hecho de intolerancia el pasado sábado 8 de octubre, explicó que ayer se consolidaron las tres primeras diligencias de proceso. “Se legalizó la captura, se realizó la audiencia de imputación de cargos y el juez tomó la decisión de imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra este sujeto”.



Según explicó el juez, pese a que el homicidio ocurrió en Bogotá el sindicado fue recluido en una cárcel de Montería porque pudo demostrar que él y su familia viven allá. “Eso sí, el sujeto no aceptó cargos y eso quiere decir que sigue el proceso de rigor”.

El experto se refiere a la audiencia de formulación de acusación, la preparatoria y el juicio oral y público. Como el crimen fue cometido contra un menor de edad, lo que establece la Ley de Infancia y adolescencia es que el autor de este crimen no tendría ningún tipo de beneficio. “Eso será así acepte más adelante responsabilidad penal”.

🚨Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Gustavo Adolfo Agamez Lara, presunto responsable del asesinato de un joven de 15 años en un bus de @TransMilenio en hechos ocurridos el pasado 8 de octubre.



La familia

Aunque nada le va a quitar el dolor a la madre de Esteban Alzate, Estefanía Ceballos, la reclusión del asesino de su hijo es un primer paso para que se haga justicia. Recordó que aquel día, como cualquier joven, había pasado el día tomando chicha en el chorro de Quevedo, que estaba feliz y que no merecía un final así. “Iba con su pareja y con una amiga. Cómo iban a imaginar algo como lo que pasó. Qué tristeza”.



Dijo además que a quien acusan del asesinato ya tenía antecedente y que prueba de su comportamiento es que huyó a Medellín (Antioquia) y luego a Montería (Córdoba) y hasta modificó su apariencia para pasar desapercibido frente a las autoridades. Tenía 17 contravenciones al Código de Convivencia incluido un comparendo por portar un arma blanca, como el día del crimen por el que se le juzga.

Gustavo Agamez Lara, pertenecía a una barra brava de futbol. Foto: Suministrada por autoridades

Dentro del material presentado por el ente acusador del caso, también se reveló una llamada en la que el presunto asesino le decía a su compañera sentimental que tenía planes de fugarse, de cambiarse el aspecto físico y les explicaba que usaba el tapabocas para pasar desapercibido de las autoridades.



“Ahora que ya se sabe todo de este tipo, como mamá pido que pague con las pena más alta posible. No entiendo, además, por qué si el problema no fue con él, este señor mató a mi hijo. No fue con él la discusión. Es raro”, dijo Ceballos, quien aceptó que fue muy duro haber visto todos los videos del crimen.



Respecto a la pena, León dice que esta podría llegar a los 50 años de cárcel. “Hay muchos testigos, incluido la pareja de la víctima mortal y un habitante de la calle quien contó los hechos posteriores al evento y otras interceptaciones claves”.



No obstante, el abogado de la defensa declaró que la intención de su cliente, Agámez, nunca fue asesinar al menor de 15 años. “Como se ve en el video, su intención no era matarlo. Esa es una mera presunción”.

La madre del joven dice que nunca olvidará el momento en que lo llamó la pareja de su hijo, llorando, a decirle que habían matado a su hijo. “A mí se me desmoronó el mundo. Luego me dijeron que estaba en cirugía en el Santa Clara, pero no pudieron hacer nada. Mi hijo murió”.



Hoy, este joven es llorado por sus cinco hermanos. “Él decidió irse a vivir con su pareja y eso es respetable. Yo siempre fui papá y mamá para él. Siempre lo comprendí y lo ayudé. Él me visitaba mucho. Venía a almorzar o me pedía onces”. De hecho, el joven estaba validando tercero y cuarto de primaria en la jornada nocturna del colegio Fernando Mazuera.



Agámez acabó con la vida de un joven que soñaba con ser modelo y vivir en Estados Unidos. Quería trabajar y enviarle dinero a su familia. “Me quitaron a mi hijo, lo que más puede amar una madre”, dijo Ceballos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

