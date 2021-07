‘Le regalé un celular a mi hijo y ahora está desaparecido’

El día en que Martha Janeth Bautista le regaló un celular a su hijo comenzaron sus problemas. Hoy recuerda ese día con dolor pues lleva veinte días de haber desaparecido.

Ella es una madre cabeza de familia, asesora comercial. Vivían solos en un apartaestudio del barrio Palo Blanco de la localidad de Engativá. “Él se llama Juan David Flórez Bautista y tiene solo 16 años. Es un menor de edad”.



El joven está cursando octavo grado en un colegio público y este año ha estudiado de forma virtual a causa de la pandemia, apoyado de guías académicas físicas. No ha tenido inconvenientes en sus materias. Es un estudiante responsable.

Juan David Flórez Bautista y tiene solo 16 años. Foto: Archivo particular.

Pero, cuando todo estaba aparentemente normal, el joven desapareció el pasado domingo 27 de junio de 2021. “Yo le dije que tenía poco dinero pero que me iba a ir para la iglesia, que si quería venir conmigo, él me dijo que no, que se quedaba con el perro y con el gato. Yo me fui sola pero no peleamos, ni nada”.



La sorpresa para esta mujer fue cuando regresó a su casa. “Cuando llegué ya no estaba. Se había llevado toda la ropa y un celular viejo que yo tenía sin sim card. No se imagina la impotencia que sentí”. Entonces comenzó a contactar a sus familiares, a los compañeros de estudio del joven, pero nadie tenía pistas sobre su paradero.

Janeth dice que el adolescente no suele salir a la calle con frecuencia, no consume drogas ni alcohol pero acepta que desde que cumplió 16 años su rebeldía ha ido en aumento. “Hemos tenido disgustos pero son los normales entre padres e hijos. Yo soy una mamá muy joven y hay asuntos que no sé manejar muy bien. Desde bebé lo he sobreprotegido, le pagaba a una señora para que lo recogiera del colegio y los fines de semana siempre veíamos películas o hacíamos planes juntos”.



A Janeth le ha tocado hacer de papá y mamá durante 16 años y ha tenido momentos difíciles durante la crianza de su hijo. “No es la primera vez que Juan David se escapa de la casa. Eso comenzó a pasar después de que a él le fue bien en el colegio y yo decidí regalarle un celular. Ahora sé que eso fue un gran error”.

La redes

Esta madre recordó que a partir de ese momento su hijo comenzó a crear perfiles de él falsos y a contactarse con personas extrañas, con gente que no conocía. “Cuando yo me di cuenta de eso reaccioné con mucho temor, le dije que uno no agregaba a sus redes a gente que no conocía”.



Janeth no podía estar pendiente de su hijo todo el día porque tenía que trabajar, él la llevaba hasta el límite cuando decidía escaparse de la casa y aparecer en la de su hermana que vive en Soacha. “Cuando ella me llamaba y me decía que él estaba allá yo descansaba pero me hacía pasar horas de angustia”.

Juan David Flórez Bautista es buscado en Bogotá por su mamá y toda su familia. Foto: Archivo particular.

En los últimos meses todo comenzó a empeorar. “Cómo yo le restringía las salidas él comenzó a castigarme. Me quería imponer su conducta, era como una forma de vengarse de mí”. Pero Janeth es una madre amorosa y lo que hizo fue asesorarse en el colegio con una orientadora. Decidieron quitarle el celular por un tiempo.



En febrero de este año Juan David volvió a escaparse. Dejó las llaves colgadas en la puerta de su casa y, otra vez, su mamá lo buscó en CAI, hospitales, Medicina Legal. “Otra vez, apareció en la casa de mi hermana”.



Janeth decidió llamar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y lo que siguió después fue que el joven se fue a vivir a donde su tío. Una figura paterna podía ayudarlo a reflexionar sobre su comportamiento. “Él se hizo cargo de él durante tres meses y empezó a hacer más caso, a ser más aplomado”.

Yo le digo a mi hijo que regrese, que lo amo, que podemos hablar de todo lo que ha pasado. Mi dolor de madre crece todos los días. No tengo paz, es mi único hijo

Pronto el joven le manifestaba a la psicóloga que quería volver a vivir con su mamá y lo que le dijeron en ese momento es que cuando estuviera mejor eso iba a pasar. “Cuando uno comete un error tiene que pagar. Tú has faltado con tu mamá que quiere lo mejor para ti. Eso es como cuando estás hospitalizado, vas a estar ahí, donde tu tío, hasta que te demos de alta”, le dijo en su momento la profesional que lo estaba tratando.



Hace dos meses el joven regresó a la casa de su madre. “Pero seguía obsesionado con entrar a internet. Yo dejaba mi equipo en la mesita de noche, él calculaba cuando yo me iba para el trabajo a visitar a mis clientes y él se quedaba en la casa. Sacaba el equipo, lo desbloqueaba, prendía el Wi-Fi y empezaba a chatear y a buscar en Facebook, a contactarse con gente extraña”, contó Janeth. Luego guardaba el equipo como si nada.



Pero un día esta madre de familia estaba revisando su cuenta de Facebook cuando se encontró con un perfil falso que había creado su hijo bajo un nombre que no era el de él. “Realmente me encontré con unas fotos muy preocupantes. Hablé con él, le dije que tenía que respetar su cuerpo, que era algo sagrado”. El joven quedó sorprendido y le negaba a su mamá que ese contenido fuera de su creación.

Miedosa de que su hijo anduviera en malos pasos le prohibía salir a altas horas de la noche. “Él es un menor de edad, tiene 16 años y si él no me presentaba con quién andaba yo le decía que era muy peligroso que saliera tarde en la noche. Yo siento que ese día se acostó muy bravo conmigo pero él ya tenía planeada su fuga”.



Antes de que Janeth avisara a la Fiscalía General de la Nación, unos amigos del joven la contactaron. “Me dijeron que él tenía una relación con una persona mayor que todo el tiempo le insistía en que se fuera a vivir juntos. No sé si eso sea cierto pero es muy grave”.



Con esa alerta, aún más preocupante, Janeth puso la denuncia. “De la 30 con 19 me mandaron a un centro zonal que queda en Paloquemao y me dieron un dato para llamar a Medicina Legal para que allá me dieran un código y luego me asignaran un investigador”.



El asignado al caso se comunicó con la madre angustiada y le hizo la entrevista de rigor pero, hasta el momento, no ha tenido ni una sola pista sobre el paradero de su hijo. “Está en peligro y yo siento que las autoridades no han hecho nada. No me importa si él se evadió por su cuenta, lo que importa es que él es un menor de edad y le puede pasar algo muy malo. ¿Dónde quedan los derechos de los niños en este país?”.



Janeth no ha parado de empapelar las paredes de la ciudad con las fotos de su hijo porque siente que si ella no busca nadie la va a ayudar. “Yo le digo a mi hijo que regrese, que lo amo, que podemos hablar de todo lo que ha pasado. Mi dolor de madre crece todos los días. No tengo paz, es mi único hijo”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com