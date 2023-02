Aunque faltan todavía varios meses para que se lleven a cabo las elecciones de mandatarios locales, algunos de los aspirantes ya manifestaron sus deseos para convertirse en los alcaldes de sus ciudades.



En el caso de Bogotá, los primeros en mostrar sus intenciones fueron dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Iván Duque. Uno de ellos es Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, y el otro es Diego Molano, exministro de Defensa.



Justamente, los ahora aspirantes a la Alcaldía de Bogotá, quienes buscan suceder a Claudia López, hablaron sobre la polémica que se ha desatado por la presión del presidente Gustavo Petro de modificar la primera línea del metro de la capital.



De hecho, el tema ha sido motivo de un intenso intercambio de mensajes entre Petro y López, quienes han intercambiado duros cuestionamientos.



Por un lado, Oviedo le dijo a EL TIEMPO que no tiene obsesión con alguna de las posibilidades, sea elevado o subterráneo. No obstante, manifestó que reconoce que las decisiones que se han tomado sobre la primera y la segunda línea del metro están bajo el marco de la institucionalidad y legalidad.



“Eso es lo que tenemos”, dijo Oviedo e instó a que se respete la institucionalidad.

Sobre las presiones de Petro para que la primera línea sea subterránea, el aspirante a la alcaldía dijo que es una “situación triste, preocupante y decepcionante”.



“Es preocupante porque es una señal en la que el Gobierno nacional, como cofinanciador para el desarrollo de la ciudad, está violando el estatuto de Bogotá y la autonomía”, agregó. Y también se mostró decepcionado debido a que el Gobierno quiera cambiar a su acomodo los proyectos que cofinancia.

Este martes 7 de febrero vamos a iniciar la carrera más importante del año por @Bogota y quiero que me acompañen. Vamos con todaaaa ❤️🙏😍!!! #VamosConTodaPorBogotá pic.twitter.com/f9eGGXYpxu — Juan Daniel Oviedo (@jdoviedoa) February 5, 2023

Por otro lado, el exministro Diego Molano calificó como “chantaje” las presiones del gobierno Petro para que la primera línea del metro sea subterránea.



Además, le solicitó a la alcaldesa Claudia López y al Concejo de Bogotá que se lleve a cabo una consulta popular, el 29 de octubre, para que los ciudadanos muestren su deseo de que esta obra se construya.

Ante el chantaje: consulta popular, porque obras no pueden tener partido político

solicito a alcaldesa @ClaudiaLopez y Pte @ConcejoDeBogotá que nos convoquen para que en democracia votemos por una Primera Línea del Metro YA y busquemos salidas a caos al que nos quieren condenar pic.twitter.com/a0yPP1j6P5 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 7, 2023

“Ante el chantaje: consulta popular, porque obras no pueden tener partido político. Solicito a alcaldesa Claudia López y al presidente del Concejo de Bogotá que nos convoquen para que en democracia votemos por una Primera Línea del Metro ya y busquemos salidas a caos al que nos quieren condenar”, manifestó Molano.

Añadió que este sistema de transporte “no puede ser frenado por los caprichos del gobernante de turno, pasando por encima de la voluntad de los habitantes” de Bogotá.



EL TIEMPO