El saliente director del Dane, Juan Daniel Oviedo, reveló este viernes que buscará llegar a la Alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones locales que se llevarán a cabo en 2023.



Cabe resaltar que Oviedo rechazó recientemente el ofrecimiento del presidente electo Gustavo Petro de seguir al frente del Dane y explicó que la decisión se debía a que durante el proceso de empalme vio que no había acuerdo en algunos de los temas que él ha defendido durante los últimos cuatro años y que, según su opinión, deberían seguir desarrollándose.



Oviedo reveló sus nuevas intenciones en una entrevista con Blu Radio, donde aseguró que dirigir la capital del país era su "sueño" y "deseo".



Además, reveló detalles de cómo pretende llegar a la carrera por la Alcaldía de Bogotá: "Así me den una pela, me quiero ir por el lado independiente, recogiendo firmas y ver si podemos hacer un aporte al servicio público del país a través de ese cargo".



De concretarse su aspiración a la Alcaldía, este sería el primer proceso de elección popular al que se sometería el economista, quien ha estado al frente de la dirección del Dane desde el 2018, cuando fue designado para tal cargo por el presidente Iván Duque.



