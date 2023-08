Cada vez es más importante que los bogotanos empiecen a perfilarse por el candidato a la alcaldía que quieren ver en el poder, pues estas elecciones son clave para un sinnúmero de asuntos que tiene en vilo a la capital.

Juan Daniel Oviedo, uno de los aspirantes al cargo que tiene una candidatura totalmente independiente y que no recibe apoyo de otros partidos, aceptó hacer la prueba del polígrafo y se enfrentó a duras preguntas que tuvo que responder con sinceridad.



¿Cómo le fue? ¿Dijo la verdad?

Sobre corrupción, malversación y otros delitos fueron las preguntas que le hicieron a Oviedo en el Canal 1.



El candidato ha sido el primero en aceptar la propuesta de Juan Diego Alvira de sentarse a responder preguntas mientras es monitoreado por un polígrafo. Los otros aspirantes “siguen pensando”, de acuerdo con el periodista.



Por el momento, la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica señala que la intención del voto para Juan Daniel está en el 16,9 % en Bogotá y se posiciona como el tercero más votado.



Por esta razón, la prueba en el polígrafo puede ser un riesgo, pues podría determinar la credibilidad del candidato.

Juan Daniel Oviedo lanzó su campaña en el parque Nacional de Bogotá Foto: Carlos Ortega - EFE

Las duras preguntas



Inicialmente, le hicieron unas preguntas personales sobre su familia y pareja; sin embargo, empezaron a entrar en materia.



Pregunta: ¿En su aspiración a la Alcaldía de Bogotá ha aceptado dinero o dádivas de dudosa procedencia para financiar su campaña?

Respuesta: No



Pregunta: ¿En esta campaña a la Alcaldía de Bogotá ha ofrecido dinero a líderes comunales o políticos para sumar votos?

Respuesta: No



Pregunta: ¿Al ser director del Dane alteró algún dato estadístico para beneficiar al gobierno de turno?

Respuesta: No



Pregunta: ¿Durante su periodo como director del Dane solicitó algún soborno a contratistas?

Respuesta: No

Juan Daniel Oviedo oficialmente es candidato Entrevista con Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane. Juan Daniel Oviedo Foto: EL TIEMPO

Resultados

No mintió. Sus registros y resultados son propios de una persona veraz

TWITTER

De acuerdo con Belisario Valbuena, un poligrafista conocido como ‘doctor verdad’, las reacciones que tuvo el candidato que ‘quiere conocer más la ciudad’ son acorde a una persona que habla con la verdad.



“No son reacciones propias de alguien que falta a la verdad”, dijo el experto en Canal 1.



Y agregó: “No mintió. Sus registros y resultados son propios de una persona veraz”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

