El exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo empezó el proceso de recolección de firmas para inscribir su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Lo hizo a su manera, descomplicada y sin tanta parafernalia. Se presentó vestido con sudadera en el parque Nacional, junto con familiares, amigos y seguidores y trotó un rato.



En diálogo con EL TIEMPO, Oviedo habló de su campaña, de qué significa que Bogotá pueda volver a elegir a alguien de la comunidad LGBTI, de su cercanía con el Centro Democrático, de temas polémicos como si el metro debe ser elevado o subterráneo, de la ciudad caótica por la congestión vial y tantas obras, del pico y placa, de la seguridad...



¿Por qué se decidió por firmas si tenía partidos que les estaban coqueteando?

Coqueteos no ha habido, lo que se ha presentado son más bien indagaciones de diferentes movimientos y partidos políticos sobre cuáles son las intensiones de Juan Daniel Oviedo como candidato a la alcaldía de Bogotá. Recordemos que desde el 18 de julio de 2022, una vez que no estaba concibiendo la posibilidad de aceptar la invitación del presidente Petro de seguir en el Dane, mi interés era seguir sirviendo al país a través de la participación electoral de Bogotá con un movimiento independiente, reconociendo que casi dos terceras partes de los ciudadanos en Colombia no se sienten identificados con los partidos políticos.



Usted hizo la vida profesional cerca al uribismo, ¿el Centro Democrático no el mueve el corazón?



Una de mis más importantes mentoras profesionales y personales es María del Rosario Guerra (exMinistraTIC y exsenadora), quien es significativa en el uribismo. Eso no es símbolo de que automáticamente comparto en la totalidad de los planteamientos del Centro Democrático. Ya me llaman en redes sociales el uribista con tenis, que estoy siendo independiente pero que después voy a ir al uribismo. Que queremos que nos den la oportunidad de escucharnos. Nuestra propuesta ‘Vamos con toda por Bogotá’ es ejercer una buena alcaldía que resuelva los problemas de la ciudad.



Bogotá se dio el hito de tener la primera alcaldesa gay, si es elegido usted puede ser la segunda persona LGBTI en la alcaldía, ¿Qué significa eso?



Es una realidad que demuestra que Bogotá quiere ser una sociedad y una ciudad incluyente en la que todos cabemos, y refleja que la gente está cansada de la polarización política y quiere respuestas y acciones que resuelvan los problemas de la ciudad.

¿Metro elevado o subterráneo?



No estoy obsesionado con alguna de las dos opciones. Las decisiones sobre la primera y la segunda línea se han tomado en un marco de institucionalidad y de legalidad. El costo de oportunidad de los recursos públicos es muy alto, 15 o 17 billones de pesos para soterrar la primera línea es dos veces lo que requerimos para mejorar la malla vial de Bogotá o un año de subsidios a 3 millones de adultos mayores que no tienen pensión.

Juan Daniel Oviedo durante el acto de inicio de recolección de firmas en el parque Nacional. Foto: EFE

¿Cómo ve la presión del Mintransporte?



Más allá de un capricho, si la solución del metro es elevada o subterránea, tenemos que pensar que eso va a dejar una marca muy importante sobre la autonomía de Bogotá como Distrito Capital, que le da la Constitución del 91, y el Estatuto de Bogotá, que es el decreto ley 1421 de 1992.



¿A qué le daría continuidad de la actual administración?



Hay que masificar el uso y disponer 24 horas los 7 días a la semana de la estrategia de manzanas del cuidado, que promueven la equidad de la mujer y mejoran la calidad de vida de muchas mujeres de trabajan y que tienen niños a cargo.



Hay que fortalecer el programa Jóvenes a la U, que busca resolver la situación de más de 700.000 jóvenes de 14 a 28 años que no estudian ni trabajan, abriéndoles oportunidades en el sistema educativo y diversificando, a través de oportunidades de formación vocacional y en competencias.



Qué corregiría…



El mejoramiento de la relación institucional con la fuerza pública, para que el trabajo articulado entre la alcaldía y la fuerza pública y la rama judicial permita resolver los problemas de seguridad, no solo desde la mitigación, sino también la predicción y la prevención. Todo eso con un elemento de cultura ciudadana que hay que fortalecer.

¿Nombraría un general de la Policía como Secretario de Seguridad?



No es necesario. Es importante reconocer que las cadenas de manda dentro de la institución de la Fuerza Pública pueden generar dificultades a la hora de responder a un general en retiro, por ejemplo. Bogotá tiene la posibilidad de contar con un Secretario de seguridad que reconozca cómo podemos trabajar articuladamente con la Fuerza Pública, la policía judicial, los fiscales y jueces para que tengamos una cadena articulada de prevención, predicción y mitigación del crimen.



¿Qué hacer con la movilidad en una ciudad en obra y caótica?



Las soluciones las podemos discutir y construir en un diálogo que no estigmatice sino que reconozca realidades, como la mayor siniestralidad de los conductores de motos o el sobredimensionamiento del parque automotor, asociadas a las restricciones del pico y placa. El teletrabajo es un ejemplo de que podemos ser una ciudad que vive en el marco de la tecnología, que disminuye sus necesidades de movilidad, que es rentable para el sector productivo y contribuye a que podamos avanzar como una ciudad que se mueve menos en un periodo muy largo, hoy de 10 años y que puede extenderse a 15 o 17 años de obras en la implementación de la primera línea.



Pico y placa sí o no…



Hay que mirar cómo integralmente todo el parque vehicular y automotor contribuye a las medidas de control de congestión con restricciones como el pico y placa, que debemos revaluar y reconocer que ya está empezando a haber un agotamiento importante.



REDACCIÓN BOGOTÁ