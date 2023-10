Juan Daniel Oviedo defiende su independencia ante cuestionamiento de Jorge Robledo

En uno de los segmentos del debate definitivo de EL TIEMPO y Citytv, los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se formularon preguntas entre ellos. El turno fue para Jorge Robledo quien cuestionó la independencia de Juan Daniel Oviedo.



El candidato Jorge Robledo le dijo que había revisado su hoja de vida y vio que trabajó 8 años con una senadora del Centro Democrático y que después estuvo cuatro años en un alto cargo del gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, cuestionó: "No he encontrado un documento en el que usted critique al Centro Democrático o se aparte de sus puntos de vista. Ahora se presenta como independiente. El Centro Democrático curiosamente no tiene candidato. ¿Cómo nos asegura que usted no es del Centro Democrático aún cuando eso no se diga públicamente".

El candidato Juan Daniel Oviedo le respondió: "Yo soy actor público con voz ante todo el país desde hace más de cinco años cuando fui designado como director del Dane y mi rol, si bien tenía una subordinación administrativa con el presidente Iván Duque, a quien le agradezco la oportunidad de haberme dado esa posibilidad, tenía una independencia técnica, que también le agradezco que me la permitió".

Y agregó: "Por consiguiente llevamos más de cinco años hablando con la verdad al país. Hasta fuimos al polígrafo para decir que no mentí en el Dane y que no hemos recibido recursos de dudosa reputación en la campaña. Así que las pruebas están claras que nosotros somos independientes".

