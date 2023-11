Fiscalía apelará para que profesor que vendía 'tusi' vaya a la cárcel: esto se sabe

Esta semana un caso conmocionó a toda la comunidad educativa de Bogotá. Todo comenzó cuando la rectora del colegio Gimnasio Israel, de la localidad de Ciudad Bolívar, se enteró de que dos de sus estudiantes, menores de 18 años, se habían desmayado en los baños de su colegio el 16 de noviembre de 2023.

Este hecho coincidió con un hallazgo de la Policía del sector a eso de las 11:25 de la mañana. El docente de inglés de ese mismo colegio, Juan Andrés Carmona Mora, fue sorprendido portando tres papeletas del compuesto ‘tusi’ o ‘tusibi’.

Según el programa Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, el nombre de esta última viene de la pronunciación en inglés de ‘2-CB’. Tenía 2,2 gramos.

Este no es una sustancia. “El ‘tusi’ se puede definir como un preparado o cóctel en la cual no se puede identificar una ‘receta’ estandarizada, ya que esto puede variar de acuerdo con el ‘cocinero’ o persona que lo realiza”, dice el programa.



Puede contener MDMA, ketamina y cafeína para este preparado, sin embargo, esto puede evidenciar una amplia variabilidad en sus concentraciones o adherencias de otras sustancias, lo que establece altos y amplios riesgos para los usuarios.



En este caso, se supo que el profesor fue quien les suministró a las niñas este preparado. Ambas, de 14 y 15 años, tuvieron que ser trasladadas a la clínica Colsubsidio, pero antes confirmaron que había sido el docente quien les dio las drogas para que la consumieran en los baños de la institución.



Como si fuera poco, aseguraron que su profesor de inglés venía suministrándoles drogas desde el mes de agosto de este año. Su captura se legalizó ante el juez séptimo penal municipal con funciones de control de garantías. Fue imputado pero no aceptó cargos. Luego se solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.



No obstante, lo que sorprendió es que el juez concedió detención domiciliaria, por lo que la Fiscalía interpuso recurso de apelación al considerar que la medida pertinente es la intramural. EL TIEMPO pudo conocer que el docente dio incluso varias direcciones de residencia, lo que podría poner en riesgo la presencia del imputado en las futuras diligencias judiciales.

El docente, de 32 años, fue capturado por la Policía. Foto: Citytv.

Este caso también generó un pronunciamiento de la Secretaría de Educación. La entidad acompañó el caso de la presunta intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas y la presunta violencia sexual ante las dos estudiantes.

Además, realizó un enlace con el colegio para garantizar la correcta activación de la ruta de atención con las familias de la víctima.



Para agosto de 2023, se reportaron 791 presuntos casos de consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Esto significa, 124 registros menos (13,55 %) en comparación con los reportes de agosto de 2022. No obstante, se evidencia una tendencia ascendente frente a julio de 2023, correspondiente al 79 % (350 casos).



Del total de reportes para agosto de 2023: 52 fueron estudiantes víctimas del conflicto armado, 17 fueron con discapacidad, 3 fueron estudiantes pertenecientes a grupos étnicos y 8 fueron migrantes.



Como muestra la tendencia histórica y se corresponde con lo reportado en el mes de agosto de 2023, el mayor número de reportes se presenta en estudiantes hombres. Para este periodo de tiempo, ellos registraron una disminución porcentual del 15 % (80 casos) frente a agosto de 2022. Así mismo, las estudiantes mujeres en sus reportes presentan una disminución del 12 % (44 casos).

