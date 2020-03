‘En Soacha puede morir más gente de hambre que por el coronavirus’

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha (Cundinamarca) hizo este miércoles un llamado urgente por las dificultades que pasan por estos momentos en el municipio debido a la cuarentena nacional por causa del coronavirus.

El alcalde indicó que atender las necesidades básicas de los estratos más pobres no va a ser tan fácil, puesto que el presupuesto no es el mayor y el incremento de la población cada vez es mayor.

A mí no me afana tanto el coronavirus como me afana el hambre en esta ciudad. Si no prendemos todas las alarmas y la cooperación internacional, vamos a tener más muertos por hambre que por coronavirus FACEBOOK

TWITTER

"El temor es que se puede morir más gente de hambre en Soacha que por el coronavirus. A mí no me afana tanto el coronavirus como me afana el hambre en esta ciudad. Si no prendemos todas las alarmas y la cooperación internacional, vamos a tener más muertos por hambre que por coronavirus”, indicó el alcalde de Soacha y agregó que enfrentar un crecimiento de la epidemia en su municipio es muy complicado si se mezcla con la necesidad de la población para su sustento debido al alto índice de desempleo y empleos informales.



(Le puede interesar: Las lecciones que dejan las tres muertes por covid-19 en el país)



Saldarriaga también denunció los saqueos que se han registrado en los últimos días: "Tenemos información de que población extranjera asaltaría un local comercial. Solo se llevaron un computador, fueron capturados y hoy tenemos asegurados los supermercados de grandes superficies".



Alertó también por el alto número de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el municipio, pues dice que los números de quienes están censados es menor a los que habitan en Soacha.

Mucha población desplazada



“Hay una población que no estamos pudiendo atender. Hay una población desplazada de 56.000 personas, casi 8.000 personas en condición de discapacidad, familias recicladoras, campesinas”, añadió.



Saldarriaga puntualizó que "Soacha es la sexta ciudad del país en población. Tengo 126.000 familias en el estrato 1 y 2, además de 19.900 familias recicladoras, 30.000 venezolanos. Acá nacen a diario dos niños venezolanos y la preocupación mía es que se va a morir más gente en Soacha por hambre, que por el virus", advirtió.



El alcalde también anunció que se comunicará con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para buscar que la 'hora pico' en Transmilenio se dilate y que no haya aglomeración de personas en las estaciones de esa zona.



(Lea también: Desobediencia y cadenas en redes, lunares en último día del Simulacro)



"Hay que coordinar los horarios de entrada y salida en Soacha para que ese distanciamiento de los horarios permitan que no haya aglomeración. Nosotros podemos manejar el tema y podemos dilatar el ingreso a Transmilenio y es un tema que lo podemos coordinar con la alcaldesa de Bogotá", concluyó.



ELTIEMPO.COM