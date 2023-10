Juan Baena: Resolvamos, Bogotá necesita soluciones | Opinión

Bogotá tuvo serios errores de planeación desde hace décadas y en la reciente administración de Claudia López y esto generó la agobio de los bogotanos y aumentó problemas que ya venían de otras administraciones como la movilidad y la inseguridad. Los bogotanos quedaron en medio del caos que nos hace vivir con miedo y ansiedad de usar cualquier tipo de transporte.



Hoy Bogotá, la ciudad de las oportunidades, en donde se puede venir de cualquier región del país para lograr los sueños y las metas, es desesperanza y rabia. Es la razón por la que mi llamado es a RESOLVER a partir de entender las necesidades de la gente, para mejorar las condiciones de vida de todos, sin importar ideología o condición social.

Bogotá necesita la implementación de un enfoque integral en seguridad que fortalezca la capacidad técnica de la policía y la Secretaría de Seguridad. Para que esto sea una realidad se debe fortalecer la inteligencia de seguridad, es prioridad que con datos y tecnología como la conexión de más cámaras al sistema C4 la Policía pueda actuar de manera anticipada al delincuente.



La Policía debe estar persiguiendo ladrones; La policía no debe hacer funciones que no son de su competencia. En este momento tenemos policías en labores administrativas, revisando permisos de establecimientos, por ejemplo; para eso debe haber personal civil. Dentro de mi propuesta está el redireccionamiento de la policía a la vigilancia y la persecución de criminales organizados.

Finalmente, se necesita la reorganizar la forma como opera la policía en Bogotá, los cuadrantes de vigilancia deben flexibilizarse en razón de las necesidades de seguridad de la ciudad. No podemos tener una fuerza rígida en los barrios, los cuadrantes deben armonizarse y apoyarse entre ellos.



Frente al tema de movilidad, lo primero es terminar las obras que hoy se están ejecutando. Bogotá se convirtió en la ciudad de las polisombras y no puede reiniciar su plan de obras cada cuatro años. Un ejemplo de esto son las obras de valorización presupuestadas desde el 2018, hoy no van en un 20%. Es importante RESOLVER y realizar un control exhaustivo a los contratistas y a las entidades que no han podido ejecutar los proyectos.

En la búsqueda de una ciudad despierta 24 horas es importante empezar a hablar de la implementación de un servicio de movilidad 24 horas, con una planificación de rutas y horarios específicos que se ajusten a los flujos de la ciudad. Otro tema importante es la conformación de un fondo para el mantenimiento de vías y espacio público en Bogotá y así garantizar que haya presupuesto exclusivo para su mantenimiento sostenible. Este presupuesto saldría de la Secretaría de Movilidad.



Mi desempeño en el Concejo ha sido con conciencia y honestidad, por eso he sido destacado por “Concejo Cómo Vamos”, como uno de los cinco mejores concejales en cumplimiento y trabajo en el Cabildo Distrital, entre otras distinciones como uno de los mejores concejales de Bogotá. Sigo comprometido con Bogotá para continuar el trabajo y demostrar que estar con la gente significa RESOLVER desde la acción y no con el discurso. Somos garantía de la inclusión y la diferencia de esta ciudad en la que cabemos todos y merecemos un mejor lugar para vivir.



Ya no más promesas y discursos con mensajes que nos distancian entre buenos o malos. Nuestro compromiso es a trabajar en RESOLVER con y para la gente.





JUAN BAENA

CANDIDATO DEL NUEVO LIBERALISMO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO