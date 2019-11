Las jóvenes revelaciones que llegan al Concejo de Bogotá

Sus votos sacaron del panorama político a caciques como Jorge Durán Silva que duró más de 40 años ocupando curul por los liberales, a Marco Fidel Ramírez de Colombia Justa Libres que intentó también perpetuarse y no lo logró, a Venus Albeiro Silva, el concejal que tuvo poder en Bosa y parte del sur de la ciudad pero que fue sacado del concejo por la votación de estas nuevas figuras de la política.



Una es cristiana y obtuvo la votación más alta de manera individual, también hay un concejal electo de izquierda que se lleva la mayor cantidad de votos, una animalista que llega a defender su causa y a vigilar la inversión de los recursos y, finalmente, un joven de 23 años que ocupa curul con la expectativa de hacer control político a la gestión de la nueva administración.

Sara Castellanos, la liberal cristiana más votada

Sara Castellanos concejal electa del partido Liberal Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Esta mujer cristiana fue la cabeza de lista del Partido Liberal. Tiene 27 años y obtuvo la votación más alta en los comicios para el Concejo: 35.750 apoyos ciudadanos. Estudió Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Regent en Virginia (Estados Unidos).



Su padre es César Castellanos, fundador de la Misión Carismática Internacional, una de las iglesias cristianas con más poder electoral en el país. Y su madre es la senadora de Cambio Radical Claudia Rodríguez, que fue ficha clave para los cristianos que apoyaron el ‘No’ durante el plebiscito por la paz de 2016.

La candidatura de Sara por el Partido Liberal sacudió la esfera política capitalina, pues todos esperaban que se lanzara al Concejo con el partido de su madre.



“Yo nunca fui partidaria de Cambio Radical. De hecho, mi familia ha sido más del Partido Liberal”, dice Sara, apuntando que su abuelo era uno de esos liberales de vieja guardia.



Sus propuestas están enfocadas en los jóvenes. Quiere apoyar redes institucionales entre el sector público y el privado para aprovechar las capacidades de artistas y deportistas. “No es que no haya talento, el problema es que los jóvenes no tienen cómo desarrollarlo”, dice Sara, quien también propone desarrollar centros de emprendimiento con los que combatiría el desempleo en ese sector de la población.

Carlos Carrillo, nueva voz en el Polo Democrático

Carlos Carrillo del Polo Democrático, el más votado de la izquierda. Foto: Archivo particular.

Carlos Carrillo es un bogotano de 38 años que se ha convertido en una figura destacada del Polo Democrático Alternativo. Antes de ser elegido concejal de Bogotá era profesor de la Universidad El Bosque. Dictaba una clase llamada Contexto y dirigía trabajos de grado.



Su madre fue maestra y su referente, y murió cuando él era un adolescente. Se graduó de diseñador industrial de la Universidad Nacional pensando en lo práctico y lo empresarial, aunque las humanidades siempre rondaron por su cabeza.



Se consideraba una persona muy política y lo considera un deber de los ciudadanos, aunque por alguna razón le huía.



“Todos deberían tener una postura política, la idea de informarse y ser parte de la discusión. Para eso somos ciudadanos”.



Dice que siempre le ha cautivado el urbanismo y que, de hecho, trabajó en muchas oficinas dedicadas al tema. Tiene una amplia visión de mundo pues vivió en Londres un par de años, en donde estudió inglés.

También vivió en China seis años e hizo una maestría en Diseño, becado. De vuelta en Colombia se hizo célebre en las redes sociales por su investigación acerca de los títulos del alcalde Enrique Peñalosa y por liderar su revocatoria en el 2016. Logró 750.000 firmas.



Como concejal dice que su prioridad será hacer control político. “Esa será mi tarea principal”. También le interesa el tema del ordenamiento territorial y el medioambiente.

Andrea Padilla, la defensora de los animales

Andrea Padilla de la Alianza Verde, por la defensa de los animales. Foto: Archivo particular

Cuando tenía 3 años, Andrea Padilla hizo un libro de dibujos. En él había caballos llorando, vacas tristes y frases como: ellos también sufren. Su amor por los animales empezó desde entonces y en su adolescencia sufría por los gatos y perros que no tenían hogar. Aunque estudió psicología, nunca se sintió identificada con su carrera.



A los 23 años se encontraba en una encrucijada, no estaba enamorada de su profesión, y su corazón estaba puesto en los animales. “Decidí hacerme socia de la asociación defensora de animales y empecé a ir a limpiar jaulas, a sacar a pasear a los perros y me fui adentrando más y más”, recuerda la hoy primera concejal animalista que ha tenido Bogotá. Obtuvo 23.749 votos.



Desde hace 10 años lleva la vocería de la organización internacional AnimaNaturalis en Colombia y participó en importantes procesos de la ciudad como la sustitución de vehículos de tracción animal.



En el cabildo distrital, esta mujer de 41 años, magíster en Criminología y en Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas y doctora en Derecho, dice que tendrá difíciles peleas con vendedores de animales, empresas de seguridad que usan perros para sus labores, mafias de peleas de gallos, entre otras.



“Si quienes los defendemos somos tibios o vergonzantes, los animales seguirán jodidos”, sostiene Andrea.

Julián R. Sastoque, el concejal más joven

Julián R. Sastoque, a los 23 años elegido concejal por la Alianza Verde que obtuvo 12 curules. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

A sus 23 años se acaba de ganar una de las 45 curules del Concejo de Bogotá con 28.420 votos, que consiguió en una campaña que comenzó cuando participó en el proceso meritocrático de la Alianza Verde para conseguir el aval.



La suya fue la tercera votación más alta de la Alianza Verde, y la obtuvo gracias al apoyo de jóvenes estudiantes que le propusieron presentarse al Concejo para representar a la juventud y al proceso de paz.



Rodríguez viene de ser el embajador de los jóvenes colombianos en Naciones Unidas, donde estuvo cerca de cuatro años, y de recorrer el país para tomarle el pulso a la juventud para alimentar los diálogos de La Habana que terminaron en la firma del proceso de paz.



“Eso tuvo una incidencia real en términos de participación política que, finalmente, termina llevándome a ser el primer joven colombiano en dar un discurso de paz en la asamblea de la ONU en Nueva York”, cuenta.



Desde el Concejo espera defender la agenda educativa y ambiental de la alcaldesa Claudia López, pero su prioridad será liderar el aterrizaje de los acuerdos de paz en el territorio, haciendo énfasis en la reivindicación de las zonas rurales de la ciudad que van de Sumapaz, en el sur, a Chapinero.



“Los temas educativos también van a ser mi prioridad. Yo nazco de un proceso educativo, ahí surge mi liderazgo. Hay que garantizar que haya una revolución pedagógica en términos de innovación educativa en los colegios”, señala Julián.



En su concepto, hay que reformar los currículos de aprendizaje, formar más a los docentes.“También hay que entender que la tragedia social hoy de Bogotá es que 30.000 jóvenes se nos queden sin universidad o sin formación técnica y tecnológica al año”.

BOGOTÁ​@BogotaET