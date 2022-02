Los concejales Diego Cancino y Susana Muhamad publicaron un documento de denuncia en el que se refleja que en las jornadas de manifestación desarrolladas en el marco del paro nacional 2019 y en las manifestaciones del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, en Bogotá se desarrollaron prácticas de violación de los derechos humanos, retención ilegal y tortura a jóvenes por parte de los miembros de la Policía Nacional.



Según el testimonio de Cristian Cabrera, psicólogo de profesión y ex contratista de la Alcaldía Local de Kennedy, quien realizó acompañamiento y verificación en terreno en materia de derechos humanos durante el Paro Nacional de 2021; durante estas fechas se dio una práctica sistemática de encerrar a los jóvenes manifestantes en cuartos diminutos para después gasearlos.

Así fue denunciado por el psicólogo en medio de una rueda de prensa en la que fueron divulgadas las denuncias, "era un cuarto pequeño y habían ocho jóvenes encerrados que eran amenazados, y se les decía que no podían gritar, ni abrir la puerta, ni prender la luz".



Según el relato de Cabrera, los delegados de derechos humanos y los gestores de paz denunciaron los hechos y notificaron la situación ante el PMU de la alcaldía y la Policía "allí verificamos las detenciones ilegales que se dieron en el cuarto del portal y las notificamos vía WhatsApp por medio de un grupo en el que estaba el personero, delegados de Secretaría de Gobierno y de la Alcaldía Mayor". De la misma forma, dice el psicólogo que denunció los hechos ante la alcaldesa local de Kennedy, quien a su vez habló con Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno y un funcionario administrativo de TransMilenio, quienes dijeron que estos hechos no se volverían a presentar.



En la denuncia también se puede constatar una posible participación de de TransMilenio en los hechos, de acuerdo con el relato de los testigos "no podíamos ver a los jóvenes que estaban siendo golpeados en el cuarto de la estación de transmilenio. Lo sorprendente de este caso es que había un menor de edad entre los recluidos. Nosotros tratamos de hacerle seguimiento, pero no podíamos ver a dónde los llevaron, creemos que a una URI. No obstante, al menor de edad lo dejaron en el camino porque no podían llegar con un menor retenido".



Ahora bien, Susana Muhamed, dijo que son muchas las preguntas que quedan después de estos hechos como ¿cuál es el papel de la seguridad privada contratada por TransMilenio? ¿por qué esta seguridad le rendía cuentas a la Policía Nacional? ¿se borraron las pruebas? o ¿por qué cuando llegaron las autoridades a verificar los hechos el personal de aseo ya había limpiado la sangre de los jóvenes detenidos?.



Por denunciar esto, dicen los concejales, soportado en el relato de víctimas y organizaciones de derechos humanos, así como en videos, el Gerente de TransMilenio les solicitó a ambos cabildantes retractarse . No obstante, el Portal Américas no fue la única instalación de TransMilenio que fue utilizada por la Policía Nacional para estos fines. Según acta del C4 del 29 de abril miembros de la Policía aprehendieron físicamente a unas personas en el Portal Suba, hecho que se repitió el 19 de mayo de 2021, donde aprehendieron físicamente a cuatro personas y las condujeron al interior de ese portal.

Las pruebas de los hechos

De acuerdo con el informe presentado, el 3 de mayo de 2021 se viralizó un video difundido en redes sociales , en el que se evidenció que un joven, Diego Luna, que estaba grabando lo ocurrido en las inmediaciones del Portal Américas fue ingresado a este Portal por miembros de la Policía y, al salir de allí, tenía la cabeza ensangrentada. En este video, se ve que al interior del Portal Américas había varios policías y personas detenidas. De igual forma, durante el video se cuestionó en reiteradas oportunidades el uso de gases lacrimógenos en este lugar.



Por otro lado, según la información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante el Paro Nacional de 2019 (21N- 19D) se registraron 940 detenciones arbitrarias por medio de traslados por protección . Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2020 se presentaron 592 casos de abuso policial, de los cuales aproximadamente un 70 por ciento ocurrieron los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020. En dichas fechas en las que 10 personas fueron asesinadas y 305 civiles resultaron heridos, 75 de esos por impacto de armas de fuego .



Es así como en el barrio Verbenal fue en donde se presentaron más muertes durante el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 . Según denunció el Colectivo Alternativa, de los 395 casos de violencia policial registrados los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, solo en 121 casos se adelantaron procesos y solo el 30 por ciento de los casos cuenta con indagación preliminar .

¿Qué dice la Policía?

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, su actuación durante el Paro Nacional de 2021 se enmarca en el cumplimiento de la Resolución 01716 de 2021 así como de la Constitución y del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Sin embargo, el documento señala que el Decreto 003 de 2021 fue expedido por el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la sentencia de tutela STC7641-2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, expedida el 22 de septiembre de 2020.



Dicha sentencia reconoció la acción de tutela instaurada por varias organizaciones y defensores de derechos humanos por la actuación desproporcionada de la Fuerza Pública durante el 21N y el resto de las manifestaciones de 2019. Dentro de las consideraciones de la sentencia, es necesario resaltar que la Corte Suprema corroboró la violación sistemática del uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, especialmente por el ESMAD .



Por medio de esta decisión judicial se prohibió el uso de la escopeta calibre 12 , elemento cuya utilización causó la muerte de Dilan Cruz. En ese sentido, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá asegura que, durante toda la intervención en el Portal Américas, fueron agotadas las instancias de diálogo y disuasión.



Para el comandante, la intervención de la Fuerza Disponible de la Policía, “dotados únicamente con escudos y bastón”, hace parte de la etapa de disuasión . En cuanto al armamento utilizado, el General Eliécer Camacho mencionó que fueron utilizadas las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales contenidos en las Resoluciones 03002 de 2017 y 01716 de 2021, con excepción de la escopeta calibre 12, prohibida por la sentencia de tutela STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia.