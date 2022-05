Por estos días pasé frente a un restaurante y me encontré con esta escena: una madre miraba taciturna a su hija que, al otro lado de la mesa, comía lentamente un arroz con pollo. Madre e hija estaban allí, la primera sin quitar la mirada sobre la segunda, pero sin decirle nada. Y la joven, concentrada en su arroz con pollo. No sé por qué tuve la impresión de que en esa escena había más que dos personas a la hora del almuerzo: había un drama.



La joven madre no almorzaba, se notaba que ya lo había hecho y que simplemente estaba allí acompañando a su hija, auscultándola en silencio, preguntándose una y otra vez por el estado de esa joven que tenía en frente, que quizás ya no reconocía, y que daría todo lo que fuera por entrar en sus pensamientos para saber, al fin, qué estaba sintiendo, qué estaba esperando, qué deseaba de la vida, con qué sueños estaba edificando su futuro, algo, cualquier cosa que le permitiera poder dialogar con ella.



Antes de la pandemia, muchos padres ya se habían encontrado en la misma situación: frente a frente con unos hijos de los que poco saben, con los que cuesta dialogar –y desconectar–; ensimismados en sus propios asuntos, cansados no se sabe de qué, pero cansados; atribulados no se sabe por qué, pero atribulados; ansiosos no se sabe de qué, pero ansiosos. ¿Es acaso el clima social que vivimos? ¿Son las redes que no les dan respiro? ¿Es el bombardeo inmisericorde de teorías conspirativas que solo pintan futuros inciertos? ¿Es el matoneo, el bullying o esa sensación de no encajar en esta sociedad?

Sea lo que sea, pareciera ser que, en todo caso, estamos ante una generación más reflexiva, más consciente de la fragilidad del mundo, más cuestionadora de su entorno y de las instituciones, más humana, sin duda, y –aunque para muchos suene extraño–, menos violenta. Pero por lo mismo, una generación más encerrada en sus mundos impenetrables, más esquiva y hasta más individualista, de relaciones virtuales y efímeras.



Claro, estamos ante una generación que no ha conocido otro lenguaje que el de la polarización. Que solo ha oído hablar de Uribes, Santos y Petros, como si a ello se redujera todo. Una generación que no ha tenido la posibilidad de escuchar otras voces, ni ver y sentir otros liderazgos, ni han conocido otras tesis distintas sobre las cuales debatir. Sus vidas han tenido que transcurrir en medio de una retórica de señalamientos, odio y desconfianza que los bombardea a diario; en medio de la hipocresía, los discursos populistas y las falsas noticias. No les hemos dado herramientas suficientes para distinguir lo uno de lo otro, y entonces son presa fácil de mesiánicos, caudillistas y falsos profetas en busca de votos.



En una de mis clases de la Universidad Javeriana, esto fue evidente. Fueron los jóvenes los primeros en advertir que las discusiones familiares giraban indefectiblemente en torno a los rifirrafes entre un presidente y un expresidente que habían gobernado al país a lo largo de casi dos décadas. Y que por estas circunstancias, hubo lazos que se rompieron indefinidamente.



Hoy esos mismos jóvenes caminan rumbo a las urnas. A ejercer por primera o segunda vez el sagrado derecho a escoger. ¿A escoger qué? ¿A quién? ¿Para qué? Muchos no tienen ni idea, llegan a ese cubículo de cartón contagiados más por las provocaciones y los sofismas que cada segundo palpitan en las redes, que por una convicción plena, sincera y honesta de que ese voto podría cambiar las cosas.



No sé si exagero. Seguramente. Miles de muchachos y muchachas han venido participando en la política directa o indirectamente. O en ejercicios valiosísimos como Es Mejor Hablar. Lástima que esa iniciativa no hubiera tenido la difusión ni los retuits ni los “me gusta” que sí tienen los mensajes de odio que navegan por internet.



Seguramente esa madre y esa hija no tenían desconecte alguno. Tal vez simplemente estaban allí, compartiendo un almuerzo. Tal vez no hay tal de que los muchachos andan deprimidos, tristes y cabizbajos sin razón aparente. Tal vez esa madre y esa hija eran solo eso, una madre y una hija en un mediodía cualquiera. Pero los padres conocemos esas miradas y entendemos esos silencios. Y sabemos que hay algo que no anda bien con los hijos, y lo peor de todo es que no sabemos cómo lidiar con ello.

La única esperanza –si es que sirve de consuelo– es que, cuando los acompañemos hoy al puesto de votación, confiemos en que votarán bien, a conciencia, seguros, inspirados solo en lo que crean que es mejor para ellos y les permita romper esa cadena de inquina y desconfianza a la que han estado atados todos estos años. Es hora de que el voto de los jóvenes empiece a construir una mejor historia, su historia, no la de los oportunistas electoreros.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

