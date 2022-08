Bogotá padece una problemática que viene en aumento: jóvenes que no estudian, ni trabajan o se encuentran en la informalidad.

El 37% de los jóvenes de la ciudad están excluidos de oportunidades de formación y empleo formal, representando más o menos a 671 mil jóvenes con potencial que, si hoy accedieran a las oportunidades requeridas, podrían contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad.

Así lo confirmó el programa Global Opportunity Youth Network (GOYN Bogotá) , que es administrado en Colombia por Fundación Corona, y que lanzó su informe 2022 “Jóvenes con Potencial: Retos, Avances y Recomendaciones en la Generación de Oportunidades para Jóvenes con Potencial en Bogotá”.

Este tiene como objetivo visibilizar las problemáticas a las que se enfrenta la población joven al intentar acceder a oportunidades de educación y empleo, además de identificar las zonas de la ciudad que se encuentran más afectadas.

El informe deja en evidencia que el acceso a oportunidades no se garantiza de manera equitativa para toda la ciudad, pues existen localidades en donde los jóvenes que no acceden a programas de educación o empleo formal son mayores.



Por ejemplo, en las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa se encuentra ubicado el mayor número de jóvenes con potencial de la ciudad, representando aproximadamente el 50% del total de esta población. Lo anterior es explicado porque estas localidades cuentan con la mayor densidad poblacional en la ciudad.

Además, el documento también identifica las localidades donde el porcentaje de jóvenes que no accede a oportunidades es mayor, en los cuales se resaltan en particular las localidades de Los Mártires, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Usme, Santa Fe y Tunjuelito en las que más del 40% de la población joven se encuentra excluida de las oportunidades y los barrios que presentan esta mayor dificultad son Tibabuyes con casi 34 mil, Bosa Central con 27 mil, El Rincón con 25 mil, Lucero con cerca de 35 mil e Ismael Perdomo con 22 mil jóvenes.



“El informe nos permite evidenciar que los barrios ubicados en el borde occidental y sur de la ciudad presentan un alto número de Jóvenes con Potencial. Además, al analizar este porcentaje con respecto del total de jóvenes, se constata la existencia de más barreras y factores estructurales entre la zona sur y norte de la ciudad”, afirmó Juan Carlos Reyes, director de GOYN Bogotá.

Brechas de género y grupos poblacionales

En términos relativos, al analizar el porcentaje de mujeres jóvenes que no acceden a oportunidades de educación y empleo formal, se destacan cambios importantes que permiten identificar que en los barrios ubicados al sur de la ciudad existe menos proporción de mujeres que de hombres y viceversa en el norte, reflejando que las zonas donde se ubican la mayor cantidad de mujeres que no estudian ni trabajan es en Galerías, Los Cedros, Santa Isabel, Niza y Fontibón San Pablo.



Además de este análisis por género, el informe también permite reconocer cuáles son las zonas que tienen mayor presencia de jóvenes en grupos poblacionales como grupos étnicos, migrantes de Venezuela, de la población LGBT y jóvenes con discapacidad, con el fin de atender de manera diferencial sus necesidades y facilitar su acceso a las oportunidades de formación y empleo formal.



Para la población de 'Jóvenes con Potencial' que son migrantes de Venezuela, se encuentran El Rincón, Tibabuyes, Patio Bonito, Ismael Perdomo y Verbenal, teniendo desde 4.859 jóvenes hasta 3.351. Con respecto a las zonas con mayor número de jóvenes que se reconocen en la población LGBT se encuentran localizados en Tibabuyes, El Rincón, Minuto de Dios, Lucero y Garcés Navas.



Por otro lado, los barrios con mayor número de jóvenes en condición de discapacidad que no acceden a educación y empleo formal son El Rincón, Garcés Navas, Ismael Perdomo, San Blas y Comuneros. Los jóvenes con potencial pertenecientes a grupos étnicos se resaltan las zonas de Lucero, Marruecos, Casa Blanca (Suba), Bosa Central e Ismael Perdomo.

Desconexión

Además, el informe realiza un análisis detallado que permite focalizar el tipo de oferta que es pertinente a las necesidades de la población joven teniendo en cuenta los puntos de desconexión de la trayectoria de los jóvenes, ya sea desde la educación media, la educación posmedia o el empleo formal. Los barrios ubicados en el borde suroccidental concentran mayoritariamente población joven desconectada de la educación media y la formación posmedia, mientras que, hacia las zonas ubicadas al noroccidente hay una mayor demanda de población joven desconectada del mercado laboral formal.



“Las estrategias que se elaboren para reconectar a la población joven a las trayectorias deben tener en cuenta el punto de desconexión, la situación y necesidades actuales de cada joven, de manera que se mitiguen las barreras que han llevado a la desconexión de la trayectoria. De esta manera, el contexto de un hombre joven estando desconectado y en un empleo informal, es diferente al contexto de una mujer joven que se encuentra en la inactividad o en desempleo. Entender estas particularidades permite atender con mayor precisión las necesidades de la población joven” afirmó Rafael Arias, gerente de Educación y Empleo de Fundación Corona.

Educación media

Para el caso de Bogotá, se estima que para el año 2021, había cerca de 107 mil jóvenes desconectados de la educación media, que representa el 16% de los 'Jóvenes con Potencial' que requieren de oportunidades para retornar y finalizar la etapa escolar, destacando los barrios de Lucero con 2,348, Ismael Perdomo 1,862, Bosa Occidental con 1,524, Bosa Central con 1,392 y Patio Bonito con 1,371 con el mayor número de jóvenes que desertaron o aún no finalizan la etapa de educación media.

Educación posmedia

Se estima que, en el año 2021, Bogotá tenía cerca de 363 mil jóvenes desconectados de la formación posmedia, siendo el 54% de los Jóvenes con Potencial en la ciudad, que requieren de oportunidades de formación para el trabajo o en la educación superior y las zonas con mayor número de jóvenes desconectados de esta trayectoria son Tibabuyes con 9,189, Ismael Perdomo con 7,469, El Rincón 6,278, Lucero 6,261 y Venecia con 5,711 jóvenes que aún no finalizan su proceso de formación en la etapa posmedia.

Empleo

Para la capital de Colombia, se estima que 199 mil jóvenes se encontraban desconectados del mercado laboral, siendo el 30% restante y que son jóvenes que ya cuentan con formación y requieren de oportunidades laborales, ubicándose en los barrios de Tibabuyes con 3.336 jóvenes, El Rincón con 3.252, Verbenal con 2.729, Ismael Perdomo con 2.653 y Bosa Central con 2.003 jóvenes que no cuentan con algún empleo formal o se encuentran en la informalidad.



Al analizar las diferentes cifras, las mayores recomendaciones de este informe son focalizar las problemáticas actuales de los jóvenes de la ciudad y generar estrategias que permitan atender las barreras a las que se enfrentan por localidad o sector, entendiendo las necesidades de los jóvenes a partir de su contexto diario e implementando un enfoque integral para la prevención y mitigación, que permita responder de manera efectiva a las problemáticas a las que se enfrentan.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN CORONA

Escríbanos a carmal@eltiempo.com