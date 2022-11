Bogotá fue seleccionada este año como la ciudad Global Opportunity Youth Network anfitriona para el Encuentro Internacional de la Red Global Opportunity Youth Network - GOYN. La iniciativa reúne múltiples actores comprometidos con la generación de oportunidades de formación, empleo y emprendimiento para combatir con las barreras que tienen los jóvenes ante el acceso al estudio y a las oportunidades laborales, que según esta organización, son más de 671.000.



(Le puede interesar: Cuáles son las brechas que más afectan a los jóvenes en Bogotá)

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la movilidad económica de los jóvenes con potencial, es decir, de jóvenes entre los 14 y los 28 años que no estudian, ni trabajan, o realizan trabajos informales. La red global cuenta con nueve comunidades distribuidas en territorios estratégicos y Bogotá es una de ellas.



El evento se está desarrollando desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre en la universidad de los Andes.



En todo el mundo 350 millones de jóvenes no tienen acceso a educación o empleo formal. Pero en Bogotá, según la GOYN, el 37% de los jóvenes de la ciudad están excluidos de oportunidades de formación y empleo formal, es decir, 671.000 jóvenes que si accedieran a las oportunidades requeridas, contribuirían al desarrollo social y económico de la ciudad.



Según el último informe desarrollado por la iniciativa, en Bogotá el acceso a oportunidades no se garantiza de manera equitativa, ya que, existen localidades con mayor cantidad de jóvenes que no acceden a educación o algún empleo formal.



Las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa tienen el 50% de jóvenes con potencial.



Daniel Uribe, director ejecutivo de Fundación Corona, mencionó que "esta semana estamos recibiendo a una comunidad global que está innovando y probando nuevas soluciones, siempre dispuesta a compartir aprendizajes y replicar buenas prácticas".

Este encuentro busca promover y compartir aprendizajes que permitan la creación de estrategias para erradicar las barreras existentes, partiendo de la creación de necesidades de los jóvenes.



El director agregó que "estamos reconociendo la importancia de entender las particularidades de cada territorio y trabajar de forma colaborativa con los jóvenes y todos los actores involucrados".



Parte de la iniciativa para combatir con esta problemática, se harán diferentes actividades para los jóvenes como la hackathon donde se plantearán soluciones tecnológicas para retos actuales de los jóvenes con potencial, además habrá diferentes espacios para desarrollar estrategias de innovación financiera y de estrategias de la ciudad en materia de juventud.



REDACCIÓN BOGOTÁ

NICOLÁS MACÍAS ROJAS.