“Este es el precio de la fama”, dicen Antony Oliveros, Juan López y Cristian Sarmiento, jadeando, y sueltan una carcajada. Para llegar a esta entrevista, estos tres jóvenes del Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud) han debido subir a pie por el sendero del cerro de Monserrate para llegar al falso túnel, ubicado a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar.



Pero cuando Antony ve el enorme colibrí que pintó en uno de los ocho muros del túnel recobra la postura. “Yo lo pinté, con técnica de spray y vinilo”, dice, y agrega: “Este túnel estaba un poco rayado, sucio, caían goteras, la humedad no dejaba que se viera una nueva cara. Con la ayuda de esto, ya cambia la cosa... La gente se siente más acogida”. Antes de llegar a Idipron, Antony había prestado servicio militar y luego, se las arregló para hacerse unos pesos como vigilante; hoy, sueña con vivir de la serigrafía y el arte urbano.



A su vez, Juan, quien se vinculó este año al Idipron para estudiar y desarrollar habilidades laborales, agrega: “Este es un regalo que como ciudadanos quisimos darle a Bogotá para que sea vea más bonita. Lo pintamos y la gracia era darle un poco de arte y representar cada ciudad del país”.



El regalo al que se refiere Juan es una galería de arte urbano que nueve jóvenes del Idipron pintaron en el falso túnel del sendero peatonal inaugurado en 2011, pero que, diez años después, se había convertido en un lienzo donde los peregrinos se juraban amor con rayones y cortes en la pared, donde hinchas de fútbol batallaban con firmas y escudos y otros, incluso, plasmaban mensajes vulgares. Eso, sin contar el olor a orines y a humedad.



Pero ahora, si usted subiera a Monserrate, encontraría ocho murales que representan la riqueza cultural de Colombia: hay indígenas, afrocolombianos, artistas, deportistas y hasta fauna y flora local.



“Esto lo hizo el grupo El Arte es Vida, que se enmarca en la estrategia de Cultura Ciudadana del Idipron, que potencia talentos de los muchachos. Tenemos proyectado embellecer lugares emblemáticos, para dejar un aporte a Bogotá y empezamos por Monserrate. Hicimos la gestión, y el IDRD se entusiasmó. Creo que a nadie se le había ocurrido que acá podía quedar algo, una mirada de arte”, explica Javier Palacios, coordinador operativo de Cultura Ciudadana, pero advierte: “Logísticamente fue una osadía”.



Pintar entre las nubes

Los murales se pintaron entre el 23 y 25 de noviembre. Para llegar hasta el falso túnel, la administración de Monserrate les dio viajes de subida para dos días en teleférico; una vez llegaban a la punta del cerro, los jóvenes y sus dos supervisores se echaban escaleras, baldes, pintura, brochas y sus herramientas al hombro y bajaban a pie hasta el túnel.



Sin embargo, no tenían idea de a qué se estaban enfrentando. Cada vez que necesitaron algo, una brocha, más pintura, tinto, agua o comida, eso los obligaba a subir y bajar por el cerro en medio de un frío inclemente. “Esos tres días estuvo lloviendo y eso implicó humedad e, incluso, que de las paredes brotara agua. El vinilo demoró mucho más en secar”, cuenta Óscar Vanegas, formador artístico de la estrategia.

Así fue el proceso para revitalizar el túnel Foto: Idipron Así fue el proceso para revitalizar el túnel Foto: Idipron Así fue el proceso para revitalizar el túnel Foto: Idipron Así fue el proceso para revitalizar el túnel Foto: Idipron Así fue el proceso para revitalizar el túnel Foto: Idipron

“Pero en medio de todo, uno viene y se entretiene acá todo el día. Uno no piensa en comer ni en el frío, sino solo en pintar, en replicar esa imagen que nos dejaban en una foto”, comenta Cristian, y revela quiénes están detrás de este regalo para Bogotá.



“Si uno está en Idipron, la gente lo piensa como si uno fuera el ladrón, el que se droga, el que busca hacer el mal, el que se la pasa vagando en la calle. Pero no ven que detrás de esa persona hay alguien diferente que se está transformando. Yo con esto me proyecto, quisiera cantar, me gusta el hiphop. Me gusta pintar, ya tengo más enfoque, ya llevo mis cosas más derecho”, dice Cristian frente a una de sus creaciones.

ANA PUENTES