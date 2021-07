'Jóvenes a la U', lea el paso a paso para legalizar el proceso de admisión

La Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer los pasos que deberán seguir los beneficiarios del programa 'Jóvenes a la U', para legalizar su admisión en las instituciones de educación superior elegidas y poder iniciar clases.



(Lo invitamos a leer: Bogotá Cómo Vamos propone ruta para una recuperación sostenible)

El pasado viernes 16 de julio fueron publicados los resultados de los primeros 5.371 jóvenes que estudiarán gratis en la U, gracias a este nuevo programa creado por el gobierno de Claudia López, en el que el Distrito invertirá más de 1 billón de pesos de recursos propios.



Las y los beneficiarios podrán estudiar la carrera que eligieron en los niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, en las modalidades virtual o presencial, con la financiación del 100 % de la matrícula, sin acudir a codeudores ni préstamos, pues la oferta de las Instituciones de Educación Superior está financiada directamente con el presupuesto del Distrito a través de convenios.



(Lea además: Ofertas de empleo para trabajar desde casa en Bogotá)

Además, los jóvenes beneficiarios de todas las líneas o modalidades que tiene el programa recibirán apoyos económicos semestrales para su sostenimiento, equivalentes a un salario mínimo vigente hasta que finalice su carrera.

Pasos parar legalizar el proceso de admisión

Si usted seleccionado debe seguir los siguientes pasos para legalizar su proceso de admisión en la Institución de Educación Superior asignada:



Estar atento a la comunicación de la U: los beneficiarios del programa ‘Jóvenes a la U’ recibirán comunicación directa con la institución a través de los datos de contacto que fueron proporcionados en su proceso de inscripción.



(Le puede interesar: El hombre que carga consigo una multitoma como aporte a la humanidad)



Proceso de legalización: una vez la institución que ofreció el programa para el cual fue seleccionado se comunique, se llevará a cabo el proceso de legalización, en conjunto con el área definida por la universidad para tal fin. En este proceso se llevarán a cabo las siguientes acciones:



Verificación: los jóvenes que hayan obtenido un puntaje adicional por pertenecer a alguna población especial u otra condición incluida en los criterios de focalización del programa, se les pedirá allegar a la institución los documentos de soporte. Además, se pedirá la entrega de otros documentos adicionales, los cuales se encontrarán en el instructivo de legalización.



Carta de compromiso: los jóvenes elegidos deben diligenciar una carta de compromiso en el formato establecido por la Secretaría de Educación del Distrito que facilitará la institución.



Ingreso al aplicativo: los estudiantes que cumplan con todos los requisitos de verificación de documentos y carta de compromiso se les asignará un usuario y contraseña para acceder al sistema de información de la Secretaría, donde se realizará todo el esquema de seguimiento del Programa.



(Además lea: Joven asesinado en Santa Bárbara fue víctima de un robo de celular)



Usted puede consultar y descargar los siguientes documentos, que te orientarán este paso a paso:



Instructivo de legalización



Preguntas y respuestas frecuentes



Reglamento Operativo del Programa ‘Jóvenes a la U’

Tenga en cuenta lo siguiente:

​

Estar atento a las fechas acordadas por la Secretaría y las Instituciones de Educación Superior para el envío de los documentos.



Consolidar toda la documentación que soporta la información brindada en el momento de la inscripción. De no tenerla, el beneficiario quedará automáticamente excluido del proceso de selección.



Realizar todos los procesos que las instituciones indiquen. Por ejemplo: entrevistas, presentación de pruebas, diligenciamiento de formularios, entre otros.



Revisar constantemente el correo electrónico y los canales de comunicación brindados durante el proceso (celular, teléfono fijo, etc.). Los elegibles con los que no se logre comunicación durante el período de legalizaciones perderán su beneficio.



Para el mes de agosto, cuando las universidades públicas hayan culminado sus procesos de admisión, se anunciarán los beneficiarios de las líneas restantes en las que se asignarán las demás becas. El listado de estos beneficiarios podrá ser consultado en la página web de la Secretaría de Educación www.educacionbogota.edu.co



Para más información e inquietudes sobre el proceso de los resultados, escribe al correo contactojovenesalau@educacionbogota.edu.co.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com