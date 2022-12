Federico Rodríguez, de 24 años de edad, llegó a las 10 a. m. al parque de los Artesanos. Su propósito era inscribirse para lograr una beca en el programa Jóvenes a la U. La fila era inmensa. Al menos medía unos 320 metros de largo. A las 11:30 a. m. logró su objetivo. Y cree que valió la pena.



Él vive en La Candelaria, en el centro, y no tiene para pagarse su carrera universitaria. Hace cuatro años se graduó como bachiller y su puntaje en el Icfes no fue suficiente para estudiar animación, cine y producción. Se enteró de este programa gracias a su hermana, quien trabaja en el Distrito.



‘Fero’, como se hace llamar, tiene un estilo único. Solo viste prendas negras. Medias de malla en los brazos, gabán negro, botas negras sumamente brillantes, pantalón negro con algunos rotos y entre la multitud resalta su particular afro que cuida diariamente.



Él es uno de los miles de jóvenes que participan por una de las 10.000 becas que están disponibles en el programa de la Secretaría de Educación de Bogotá, que tuvo ayer su primera jornada de inscripción y que cierra el 12 de diciembre. El otro programa, ‘Todos a la U’ y que fue la novedad ayer, ofrece 7.400 becas adicionales para mayores de 18 sin límite de edad que podrán acceder a 500 horas de formación en universidades como los Andes, Distrital, Sergio Arboleda y el IME. Esta convocatoria cerrará el 10 de enero próximo.



A la plaza de Los Artesanos asistieron 7.900 jóvenes y se inscribieron 13.179, incluyendo los que lo hicieron de forma virtual.



Federico ha trabajado de manera esporádica como artista gráfico, en Señal Colombia y en Cartoon Network, y encuentra en el programa más beneficios para que los jóvenes se desarrollen en el ámbito que desean y mejoren sus capacidades. Siendo integrante de la mesa de afrodescendientes jóvenes, cree que la comunidad “no tiene ninguna exclusión, pero se debe tener un mínimo de conocimientos ancestrales para poder hacer parte de los procesos y así ayudar a más afros”.

Más adelante en la fila se encontraba Andrés Felipe, quien se graduó de bachiller el primero de diciembre. Asistió desde las 9:30 a. m. y salió casi al mediodía. A sus 17 años está interesado en estudiar en el área de la salud.



Como muchos otros jóvenes lo acompañaba su familia, era su apoyo. Una hermana suya se enteró de la convocatoria a través de WhatsApp y lo convenció de presentarse en lugar de perder tiempo. La única opción de realizar un pregrado ya la había usado. Se presentó a la Universidad Nacional, pero el puntaje del Icfes no le ayudó.



Su familia decidió acompañarlo a pesar del sol que estaba haciendo y todos tenían tapabocas. Ellos ven en este programa una alternativa para que Andrés pueda empezar ya a estudiar. Al evento asistieron miles de personas. Cada uno podía acercarse a los 47 puestos que tenían las universidades vinculadas a Jóvenes a la U y donde recibían charlas informativas.



Muchos de los interesados se enteraron del programa por amigos, colegios e, incluso, por abuelos, la hermana o la tía, como es el caso de Sergio David Pinto, de 20 años, quien hizo la larga fila acompañado de sus dos tías maternas. A pesar de que estaban casi al final, él dijo: “Nada se pierde intentando aplicar a una de estas oportunidades que son casi únicas en la vida”.

“Con este programa las personas tienen acceso a algo que esperarían toda su vida. El acceso a calidad de educación superior que no es accesible para todos”.

Sergio David Pinto

Sergio llegó a la plaza de los Artesanos sobre las 10 a. m. y salió casi a la 1 p. m. Estaba emocionado por tener cerca la posibilidad de, entre tantas personas, aplicar a una beca que le daría el cupo a universidades en las que nunca se imaginó que podría estudiar. Hay 47 en el listado de la Secretaría de Educación a las cuales puede aspirar.



Había una mezcla de nervios y alegría. En el momento de la entrevista, sus dos tías estaban contentas de que el muchacho, que en estatura es más grande que ellas, pueda ser escogido.



La familia de Sergio es de escasos recursos. Vive en el barrio La Igualdad, de estrato dos, al suroccidente de la ciudad, en la localidad de Kennedy. Sueña ser uno de los estudiantes de las universidad Distrital o en la Manuela Beltrán y, por qué no, de El Rosario.



Sergio quiere ser ingeniero de sistemas o de mecatrónica o de telecomunicaciones. Con la misma ilusión de entrar a la U y, sobretodo, becados, llegaron ayer miles de jóvenes a la plaza de Los Artesanos, provenientes de los barrios más alejados y pobres.

Beneficiados

Más de 16.000 jóvenes ya se han beneficiado de los programas del Distrito para formación de técnicos, tecnólogos y profesionales. Son financiados con los impuestos que pagan los bogotanos, a través de los Fondos de Desarrollo Local y de las instituciones de educación superior.



Jóvenes a la U tiene 14.000 estudiantes y 2.000 jóvenes pertenecen a otros fondos, matriculados en más de 40 instituciones privadas y distritales.



La alcaldesa Claudia López explicó que uno de los beneficios del nuevo programa es la formación socioemocional que ofrecerán a los beneficiarios. “Lo más importante en la vida es ser buena persona y por esa razón tendrán una preparación ciudadana y emocional”.



REDACCIÓN BOGOTÁ

NICOLÁS MACÍAS ROJAS.

