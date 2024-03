Beneficiarios de Jóvenes a la U deben actualizar hoja de vida y billetera móvil urgente

Según lo informó la Agencia Atenea, los beneficiarios de Jóvenes a la U, deberán actualizar su hoja de vida y billetera móvil, en el portal: http://sicore.agenciaatenea.gov.co/, para recibir el apoyo económico que otorga el programa.

A partir del 11 de marzo se iniciarán las dispersiones o pagos del apoyo económico y que busca promover la permanencia académica de las y los estudiantes. “Son alrededor de 37 mil beneficiarios que están estudiando en la universidad gracias al programa Jóvenes a la U, que lidera el Distrito a través de la Agencia Atenea. Con este apoyo esperamos que las y los jóvenes finalicen sus estudios de educación superior de manera exitosa y así evitar la deserción”, explicó el director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra Mercado.

Los beneficiarios reciben, cada semestre, un apoyo económico de un salario mínimo mensual legal vigente, que para 2024 es de $1.300.000 pesos colombianos.

Paso a paso:

• Estar matriculados(as) en un programa técnico, tecnológico o universitario, y ser certificado(a) por una Institución de Educación Superior en la que fue seleccionado(a).



• Tener un usuario registrado con la información de hoja de vida actualizada y validada en la plataforma SICORE: http://sicore.agenciaatenea.gov.co/



• Tener registrada una billetera móvil en el SICORE, la cual debe estar activa. Para el primer semestre de 2024, las dispersiones se realizarán en tres momentos, después de validar la información de cada beneficiario(a) en el SICORE y con las universidades.



• Para las y los beneficiarios que tienen toda su información registrada y validada hasta el 4 de marzo, recibirán el apoyo económico del 11 de marzo al 12 de abril.



• Para quienes no entraron en el primer momento u obtuvieron rechazo de la transacción bancaria, pero realizaron su registro, validación y corrección de información hasta el 1 de abril, recibirán el beneficio del 15 de abril al 10 de mayo.



• Y para los jóvenes que no entraron en el segundo momento u obtuvieron rechazo de la transacción bancaria, pero realizaron su registro, validación y corrección de información hasta el 2 de mayo, se les otorgará el apoyo del 14 de mayo al 21 de junio.



Los interesados en solicitar una modificación de documentación o información en su hoja de vida, por favor ingresar al enlace https://sicore.agenciaatenea.gov.co y realizar la modificación, en caso de que no poder modificar el campo, podrá realizar una solicitud a través de la ventanilla única de radicación:https://siga.agenciaatenea.gov.co/WebSigaPQR/#!/radicacionPQR

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA AGENCIA ATENEA