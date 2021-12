La Secretaría de Educación del Distrito abrió esta semana la segunda convocatoria para el programa ‘Jóvenes a la U’, en el que se busca beneficiar a cerca de 4.000 estudiantes para que tengan acceso de manera gratuita a programas de educación superior técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario.

El programa, que ya tuvo una primera edición a mediados de este año, brinda matrícula gratuita en alguna de las 32 instituciones de educación superior aliadas. El costo lo cubren la Secretaría, los Fondos de Desarrollo Local y las universidades.



“Esta es una de las mejores oportunidades de educación pública y privada para los jóvenes de la ciudad, a través de un modelo flexible, inclusivo y de calidad, que reconoce la educación como el principal factor de transformación social y económica”, señaló la secretaria de Educación, Elsa Bonilla.



(Lea también: Padre de Colmenares pide ayuda: 'Ya mi familia vivió una tragedia')

Cómo se puede acceder a 'Jóvenes a la U'

El programa ‘Jóvenes a la U’ tiene tres líneas: la primera, la admisión general ampliada, en la que se abre una convocatoria general a los estudiantes interesados; la segunda, la línea de permanencia, con la que se busca dar apoyo de sostenimiento a los jóvenes que ya estén matriculados en un programa académico, y la tercera, la de admisión especial directa, para quienes hayan hecho el proceso de admisión regular pero no lograron el puntaje suficiente para obtener el cupo.



“Con esta estrategia, los jóvenes no solo saldrán con un título, sino que desarrollarán habilidades y participarán en la construcción de una ciudad sostenible, productiva, competitiva e innovadora que genere oportunidades de desarrollo económico y social para toda la población”, asegura la Secretaría de Educación en su página web.



(Además: Murió un usuario de TransMilenio en la estación Banderas)

Los requisitos que debee cumplir para aspirar

Para la línea de admisión general ampliada, estos son los requisitos:



-Ser bachiller egresado de un colegio público o privado de Bogotá D.C.



-Ser bachiller egresado de un colegio público o privado fuera de Bogotá D.C., pero acreditar la residencia en la ciudad.



-Ser bachiller por haber presentado la prueba Saber 11 y acreditar la residencia en la ciudad.



Haber presentado las pruebas Saber 11.



Ser menor de 28 años.



No haber estado matriculado en un programa de educación superior por lo menos durante los dos últimos semestres antes del inicio de la convocatoria, es decir en el primer y segundo semestre de 2021.



No ser egresado de un programa de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario. La única excepción para este requisito se ha establecido para los egresados del SENA para quienes se diseñó la estrategia articulación SENA con la U.



(En otras noticias: Un obrero y un arma blanca, nuevas pistas en caso de profesor de Cajicá)



Inscribirse a la convocatoria del Programa a través de los enlaces definidos en los términos de la convocatoria y en las fechas que para su realización se estipulen.

No haber desistido del programa ‘Jóvenes a la U’ en su primera convocatoria luego de haber legalizado el beneficio.



REDACCIÓN BOGOTÁ