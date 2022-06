El programa Jóvenes a la U de Alcaldía de Bogotá busca contribuir a que al menos 4.000 bachilleres tengan un cupo en programas de educación superior este 2022.

En esta oportunidad, la tercera convocatoria pretende entregar becas del 100 % a jovenes menores del 28 años, quienes deseen estudiar una carrera técnico, tecnólogo o profesional en las instituciones educativas aliadas.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la página oficial del programa hasta el próximo 27 de junio.

📢 Ampliamos la inscripción de #JóvenesALaU hasta el lunes 27 de junio. Todavía tienes oportunidad de participar en el programa que te da acceso a la educación superior sin crédito ni endeudamiento.



🗣️ ¡Cuéntale a todos!👉 https://t.co/kDrr1AhLMF#JóvenesConPresenteYFuturo pic.twitter.com/vIe5lXf6A7 — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) June 21, 2022

Requisitos

- Ser bachiller, menor de 28 años, egresado de un colegio público o privado de Bogotá



- Haber presentado la prueba de estado Icfes



- No haber estado matriculado en un programa de educación superior en los últimos dos años



- No ser profesional universitario



- No haber sido beneficiario del programa en años anteriores

Paso a paso para inscribirse a Jóvenes a la U

- Ingrese a la página del programa



- Haga clic en 'Incribirse'



- Cree un usuario



- Acepte la 'Autorización para el tratamiento de datos personales'



- Complete el 'Captcha' y de clic en 'Ingresar'



- Acepte los términos y condiciones



- De clic en 'Continuar'

- Diligencie los datos personales que aparecen en el formulario



- De clic en 'Siguiente'



- Diligencie los datos complementarios



- En caso de presentar alguna condición de incapacidad diligencie el formato asociado



- Diligencie su historial académico y la información relacionada con su Icfes



- Una vez llenos todos los formularios, busque el programa académico de su interés dando clic en 'Ir a selección de oferta'



- Seleccione el programa de su interés 'Fomento TyT' o 'Programas convencionales'



- De clic en la oferta y guarde la información dando clic en 'Sí, guardar'. Una vez seleccionada no podrá cambiar de programa



- Finalmente de clic en 'Finalizar inscripción'

