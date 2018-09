Un joven usó los cordones de sus zapatos para suicidarse en un CAI

La madrugada de este domingo, dos jóvenes fueron trasladados al Centro de Atención Inmediatia (CAI) del barrio 20 de julio, en el suroriente de la ciudad, después de protagonizar una pelea en un establecimiento de rumba de esa zona. De acuerdo a fuentes de la Policía, los uniformados acudieron al sitio alertados por un caso de riña que al parecer, se había originado por la pérdida de un celular en ese lugar.

El teniente coronel Juan Carlos Patiño, comandante operativo de seguridad ciudadana número 2 de la Policía de Bogotá, declaró que los policías llevaron a estas dos personas de manera preventiva al CAI para evitar que siguieran siendo agredidas. "Uno de estos toma la determinación de quitarse la vida, el jefe de información le brinda los primeros auxilios y en una patrulla que iba pasando lo conducen al hospital donde los médicos informaron que había fallecido", explicó el oficial.



El joven de 25 años, que según lo declarado por la Policía se quitó la vida en este CAI, lo hizo usando los cordones de sus zapatos. Frente a esto, generó dudas que no se le hubieran quitado estos elementos como se suele hacer con quienes son detenidos. Sin embargo, de acuerdo a lo que establecieron las autoridades, a estos jóvenes no se les realizó ningún procedimiento de captura por lo que no fue necesario, estaban allí para garantizarles su seguridad.



EL TIEMPO estableció con fuentes de la Policía que al llegar al CAI, los jóvenes, que estaban alicorados y en un alto grado de excitación, fueron esposados entre ellos. Uno se quedó dormido y sintió cuando su compañero comenzó a halarle el brazo, al despertar, lo vio intentando suicidarse y alertó a los uniformados. Esta persona, en compañía de los policías, llevó a al joven al hospital San Rafael, donde murió.



No obstante a la claridad ofrecida por la Metropolitana de Bogotá, será la Fiscalía, que ya tiene en sus manos la investigación, la que determinará qué fue lo que sucedió exactamente en este lugar. Del mismo modo, la Policía inició una investigación interna.



REDACCIÓN BOGOTÁ