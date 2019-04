Casi pierde la vida por una bala incrustada en la columna

Stephanie Valenzuela, de 23 años, por poco pierde la vida. Llegó a la Unidad de Servicios de Salud El Tunal con un impacto de bala en la espalda, que le perforó un pulmón y se incrustó en la columna vertebral. Le practicaron cuatro cirugías para salvarle la vida.

Cuando llegó a la USS El Tunal fue atendida rápidamente mediante servicios de urgencias. Allí, un grupo de neurocirujanos le extrajeron la bala de la médula y la hospitalizaron por varios días en la Unidad de cuidados intensivos.



“La joven ingresó en muy malas condiciones con una herida de arma de fuego en región infra escapular. Se le realizaron tres procedimientos quirúrgicos que corrigieron la perforación de su pulmón y la lesión traqueo medular para retirar el proyectil”, dijo Yuliana Suesca, médica hospitalaria de la USS El Tunal.



Durante su estadía en el hospital recibió atenciones de urgenciólogos, neurocirujanos, cirujanos generales y plásticos; médicos internos, médicos generales y la atención de servicios de enfermería, terapia física, ocupacional y respiratoria. Ella asegura que la atención fue oportuna y eficiente.



“Llegué casi muerta, sentí mil manos atendiéndome, fue demasiado rápido, me drenaron el pulmón, me hicieron cirugía plástica en la cara, ya que tenía una herida en mi boca; me retiraron la bala de la columna y me llevaron a la UCI. La atención ha sido excelente, siempre estuvieron las 24 horas del día verificando mi condición”, contó la paciente.



Luego de los procedimientos que se le practicaron , solo queda esperar. Dentro de seis meses se puede saber si en su cuerpo van a quedar secuelas porque es en ese tiempo cuando se desinflama la médula.



Es de recordar, que el tres de abril de este año, en ese mismo hospital, también le reconstruyeron una parte del rostro a un joven que fue herido con un machete. Él también aseguraba que los servicios prestados fueron ágiles.

REDACCIÓN BOGOTÁ