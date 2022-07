Una joven estuvo cerca de morir en medio de un intento de atraco ocurrido luego de la marcha LGBT de este domingo en Bogotá.



Según le contó la víctima a City Tv, ella y sus amigos habían participado de la movilización e iban camino a casa cuando ocurrió el ataque.



"El domingo estaba terminando la marcha, tipo 9:30 de la noche. Estábamos retirándonos para pedir el Uber y más o menos en la carrera 7ma con 12 nos ubicamos. En eso yo hago una llamada y mientras la hago, siento que alguien me abraza por detrás. En ese momento siento un ardor en el cuello y esa persona me pide el celular. Caemos ambas al piso y yo logro tirar al celular hacia donde están mis amigos", relató la víctima.



La comunidad, alertada por el intento de atraco, comenzó a gritar y a buscar las autoridades. "Ella sale corriendo. Yo me levanto hacia donde están mis amigos. Ellos se dan cuenta que era más que un rasguño", agregó la joven. No se trataba de un rasguño, sino de una brutal herida con arma blanca.



De acuerdo con su relato, la Policía llegó inmediatamente y capturó a la señalada agresora.



"La Policía pide un carro para que me lleven a la clínica. Allí me ponen puntos, me mandan medicina, vacunas. A las 4 a.m. voy a hacer el denuncio. Medicina Legal me revisa y se dan cuenta que la herida, si hubiera tenido unos centímetros más de profundidad, pudo haberme agarrado arterias importantes. Hubiese podido morir", afirmó la víctima.

Sin embargo, luego de hacer todos los trámites médicos y de denuncia, la víctima supo que una fiscal había dejado a la capturada en libertad.



"Es como una tentativa de homicidio lo que me hicieron. Lo más grave es que la fiscal la dejó libre, no sé por qué razón. Por poco y me mata y la dejan libre", denunció la joven ante City Tv.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Daniel Arévalo, periodista de City Tv