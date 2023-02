Una familia vive hoy una tragedia luego de que una joven mujer muriera de manera súbita en un bar ubicado en la carrera 19 con calle 148. Según su versión, comenzó a tomar y de un momento a otro se desplomó sobre un sofá.

Laura Catalina Cardozo Santana, de solo 21 años, salió de su casa, a eso de las 8 de la noche del sábado 18 de febrero de 2023, a bailar con un amigo en una discoteca en el norte de Bogotá que se llama Club La Ramona. "Ella estaba tomando ahí y lo que nos han contado que vieron en las cámaras es que se ve cuando mi hermana se levanta y luego se desploma en el sofá en donde ella estaba"., dijo Leidy, hermana de la víctima.

Luego, dicen, comenzó a convulsionar y a botar una especie de baba por su boca. "Lo que nosotros creemos es que no hubo una atención oportuna, ni primeros auxilios. Solo le comenzaron a meter los dedos a la boca para hacerla vomitar, pero lo que hicieron fue ahogarla más".

Laura Catalina Cardozo Santana. Foto: Archivo particular

La familia le reclama a la discoteca que nunca les han querido responder por lo sucedido esa noche. "Nunca nos han ayudado, no han hablado del tema, no sabemos de investigaciones internas. No tenemos videos, nada, y los resultados de Medicina Legal se pueden demorar más de 30 a 90 días".

Según algunos testigos que han hablado con la familia, la joven salió desvanecida del bar y sin signos vitales. Ella, dicen sus parientes, gozaba de buena salud y venía trabajando de forma independiente. "Solo sufría un poquito de la respiración, pero nada que no se pudiera controlar. Era muy juiciosa, pero es el colmo que no tengamos reporte ni siquiera de la clínica".

Los parientes de la joven también rechazan y que hayan sacado a la joven de lugar sin autorización alguna. "Estaban tratando de ocultar evidencias. Un amigo nos contó que mientras él iba por su vehículo, personal de la discoteca sacó a la joven de establecimiento y la dejaron tirada en una clínica llamada Alcalá". El CAI Contador fue el que manejó el caso.

EL TIEMPO le informó sobre esta denuncia a la discoteca en mención y está a la espera de que se pronuncien. Aseguraron que, en horas de la tarde, habrá un comunicado.

