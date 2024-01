'La verdad no lo vi': joven murió arrollado por un tractocamión en el norte de Bogotá

Un grave accidente de tránsito ocurrido sobre las 9:30 p.m. del martes 2 de enero, cobró la vida de un joven, quien murió arrollado por un tractocamión en el norte de Bogotá.



Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Conozca lo que se sabe hasta el momento.

Según el informe preliminar, en la noche de este martes el tractocamión paró en el semáforo de la Calle 170 con carrera 7, en el barrio La Cita, de la localidad de Usaquén, a esperar que cambiara a luz verde para poder avanzar.



Sin embargo, pocos segundos después de que acelerara, otros dos vehículos le avisaron al hombre que acababa de arrollar a alguien.



"Llego y estoy esperando que cambie el semáforo a verde. Cuando cambia a verde yo arranco y me alcanza un taxi y un carrito particular y me dicen que lo espiché, pero la verdad yo no lo vi", dijo el conductor del tractocamión al Noctambulo de Citytv.

Momentos después del accidente. Foto: Particular.

La víctima, quien estaba en calidad de peatón, fue golpeado en su cráneo con el último eje del vehículo, muriendo de manera instantánea.



"Fue con la última llanta, con la 22, ahí se ve en la evidencia que fue con esa. La verdad no sé qué pasó", añadió el conductor al medio citado, quien además pide a las autoridades que investiguen el hecho y verifiquen las cámaras de seguridad del sector para determinar si de pronto el joven perdió el equilibrio y cayó accidentalmente en la vía.

