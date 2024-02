Joven fue víctima de paseo millonario al coger taxi en Zona T: le robaron $22 millones

Los casos de inseguridad en Bogotá han estado desbordados durante las últimas semanas. La capital ha registrado decenas de casos de hurtos a mano armada, homicidios e intimidación a comensales de restaurantes por parte de delincuentes que logran su cometido.



Sin embargo, uno de los casos más recientes que se registró en Bogotá fue el "paseo millonario" del que fue víctima un joven, quien tomó un taxi en la Zona T.



Según el servicio informativo de City TV, el hombre tomó un servicio de taxi sobre las 2 de la mañana al norte de Bogotá y fue conducido por un sujeto hacia una ruta que no correspondía con la que lo llevaba hasta su casa.



​"Yo le dije que había cogido por un sitio que no debía y me di cuenta que frenó otro taxi detrás. El joven paró en seco y se subieron dos individuos a amenazarme", comentó la víctima en City TV.



En su relato menciona que uno de los delincuentes le puso un cuchillo en el cuello, mientras que el otro le puso un arma blanca en el estómago.



"Me decían que me quedara quieto porque si no me 'iban a joder'", dijo el hombre afectado.



​Durante el recorrido, los delincuentes se dieron cuenta que el hombre tenía un crédito aprobado y lograron acceder a cerca de 22 millones de pesos en las cinco horas que lo tuvieron intimidado.

#Noticias| Un joven fue víctima de paseo millonario y secuestro express tras abordar un taxi.#CityNoticias@camorivera_



Los ladrones dejaron al hombre sobre las 7 de la mañana en un barrio de la localidad de Kennedy.



"Uno de ellos me prestó un celular para que llamara a mi casa y me dijo que allá estaba la primera de mayo para que cogiera un taxi", concluyó la víctima.



