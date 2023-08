Rompió su silencio. Una joven de 22 años decidió narrar el abuso del que fue víctima el pasado jueves 10 de agosto cuando se movilizaba por la ciudad y esperaba la llamada ciclovía nocturna, en Bogotá.

La víctima relató que, a eso de las 5: 30 de la tarde, se movilizaba por la avenida Caracas después de bajarse de su bicicleta. Lo hizo porque el trancón era monumental. Muchos conductores querían evitar represamiento por el evento distrital.

Después, relató la mujer, tras intentar cruzar entre los carros fue jalada y metida en un vehículo donde dos hombres la secuestraron. Ahí, no pasó mucho tiempo para que comenzaran a someterla. “Era un carro blanco. Muy agresivos comenzaron a tocarme. Yo intenté entregarles mis pertenencias, pero me dijeron que no eran ladrones”.

Civlovia nocturna

Ella rogaba que no le hicieran nada, pero los atacantes se burlaban de sus súplicas. “Luego me bajaron el pantalón, me rasgaron mi ropa. Me manosearon. Abusaron de mí”.



Ella sentía mucho dolor, es un recuerdo permanente en su cabeza. Recordó que, entre lágrimas, pidió muchas veces que pararan “Me dijeron: mamita tranquila, que le tenemos algo para que no le duela”. Fue en ese momento cuando le obligaron a inhalar un polvo blanco.



Luego de prolongar la tortura, los agresores la dejaron tirada sobre la calle 85. Del dolor que sentía solo logró llegar al almacén Carulla de ese sector y pedir ayuda. “Llamé a mis familiares. Cuando arribaron pidieron una ambulancia. Fui remitida al hospital San Ignacio. Allí me realizaron todos los exámenes correspondientes para poder realizar la denuncia. Confirmaron el abuso”.

La joven denuncia varios tropiezos en el proceso, por lo que desean que las autoridades sean competentes y le ayuden a identificar el automóvil en el que fue abusada la noche del 10 de agosto. “Solo queremos con mi familia poder recolectar los videos de los lugares mencionados, ya que no quieren ser compartidos porque pueden ser difundidos en redes sociales”.



Entre tanto, la denuncia en redes sociales se ha llenado de solidaridad por parte de internautas que expresan su apoyo emocional e inclusive jurídico a Luisa, de igual manera cuestionan a las instituciones y funcionarios del Estado por en muchas ocasiones revictimizar.

Las afectaciones físicas y psicológicas fueron graves. Ella, incluso, ha pensado en dejar su carrera universitaria. Siente un profundo miedo de volver a salir a la calle.

