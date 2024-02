Joven fue robado y drogado en zona T de Bogotá: 'Me dejaron tirado en la madrugada'

“Me robaron el teléfono, la billetera, las zapatillas y hasta el pantalón. Me dejaron tirado a la una de la mañana”. Julián Felipe Reina, un joven universitario, denunció que fue engañado, hurtado y escopolaminado mientras se encontraba en la zona T, al norte de Bogotá.



Según le relató a EL TIEMPO, los hechos ocurrieron el pasado jueves 8 de febrero. Ese día, Julián se encontraba en un bar de este reconocido sector de la ciudad cuando, hacia las 10 de la noche, decidió salir un momento al Oxxo de Cabrera, ubicado en la 85 con 14, a comprar algo de tomar, para luego sentarse en una de las bancas del parque que queda justo al frente.

“Pasó un señor negro, alto como de 1,80, tenía una chaqueta negra y una camisa blanca. Se sentó al frente y me empezó a hablar, que qué más, que cómo va la noche. Yo había salido solo y en ese momento había muchísima gente en el parque, entonces no le vi ningún problema en hablar desde la distancia”, relató.



El hombre, sin embargo, se fue acercando cada vez más y llegó un momento en que le ofreció licor. “Me dijo que estaba con unos amigos, pero que ellos se encontraban en un casino perdiendo plata. Empezamos a hablar, a tomar, yo estaba tomando 'pola' y él me ofreció dos tragos de ron. Yo no le vi problema porque estábamos ahí en el parque con más gente”, comentó Julián.



Luego de un rato el joven decidió irse para el bar donde se iba a encontrar con sus otros conocidos, pero cuando se levantó el sujeto “lo convenció” de caminar con él un par de cuadras más por la carrera 14. Al llegar a la esquina de la calle 86, le ofreció otro trago.



“Esa copa fue un poco más almendrada, como anisada, rara, no era ron. Inmediatamente, mi instinto de supervivencia fue salir a correr, pero el man me dijo que estábamos tomando lo mismo, entonces me relajé un poquito y bajé la guardia. Ahí yo creo que ya tenía algo encima”, comentó.



Julián aseguró que caminaron unas cuadras más y el hombre se encontró con un amigo. El joven cree que estuvo consciente unos 20 o 30 minutos más.

El mensaje de ayuda

Mientras Julián sentía que estaba perdiendo la noción de lo que pasaba, a ratos se encontraba hablando por WhatsApp con uno de sus amigos que iba para el mismo bar. Cuando su conocido llegó al establecimiento, empezó a llamarlo, pero el joven ya no respondía.

“Creo que en algún momento sentí el teléfono vibrando en mí pantalón, lo saqué, yo no sé cómo le escribí a mi amigo: ‘Bro, ven hasta acá’, y le mandé mi ubicación, estaba en el parque El Virrey. Ahí ya lo que me dieron me noqueó”, narró el joven para este diario.



Desde ese momento Julián perdió el conocimiento, pero cree que los presuntos delincuentes, hacia la una de la mañana y después de hurtar sus pertenencias, lo trasladaron nuevamente al parque de la 85, frente al Oxxo de Cabrera.

El parque El Virrey, en la calle 85, es una zona donde la policía ha concentrado sus esfuerzos. Foto: Óscar Murillo

“Tengo la frente súper golpeada, las rodillas golpeadas, los costados de los brazos con raspones. Mi hermano me cuenta que a él lo llamaron en la madrugada a decirle que yo estaba tirado, sin ropa y golpeado, para saber qué hacían. Las personas que me ayudaron le avisaron a la Policía del cuadrante”, añadió.



Julián fue trasladado a la clínica del Country, donde se reencontró con su familia. Dijo que al principio creían que “estaba borracho”, pero, debido a que su hermano lo notó con una actitud extraña y “perdido”, decidieron hacerle otro examen para determinar si tenía sustancias en su cuerpo.



“Se dieron cuenta de que me habían dado escopolamina, me hicieron un TAC porque tengo un golpe muy fuerte en la cabeza, y como a las 6 de la mañana salí del hospital. Estuve unos días en reposo y ahora estoy tratando de organizar otra vez la vida”, concluyó Julián, quien ya puso la denuncia ante las autoridades.



Durante el 2023, según información de la Policía, se presentaron 2.018 casos de hurto mediante la utilización de sustancias tóxicas, siendo Chapinero la de mayor denuncia por este flagelo, con un 18 % del total de estos casos.



Asimismo, la mayoría de las víctimas son hombres, representando el 78 % de los hechos, que generalmente transcurren en horas de la madrugada. En Kennedy, Suba, Teusaquillo y Engativá también es recurrente el delito.

REDACCIÓN BOGOTÁ