Rafael Giraldo, de 33 años, sufrió un asalto el pasado tres de noviembre cuando salía de su trabajo en el barrio Modelia Imperial. Tres sujetos extranjeros fueron quienes lo amenazaron, lo golpearon y lo robaron.



Lo más grave del hecho es que en medio del forcejeo fue herido en sus manos y en este momento, prácticamente, no las puede mover.

"Salgo a las 9:30 p. m. y cruzo para ir hacía el Portal El Dorado. Veo que se acerca un joven alto y moreno y me llega por detrás y me pone un cuchillo en el cuello. Empiezan a golpearme y decirme groserías", declaró Giraldo.



Los sujetos intentaron cortarle la garganta, pero resultó herido en una mano tras el forcejeo. Luego lo botaron al piso, lo robaron y le dieron patadas.



"Como yo no les daba rápido la clave del celular, me comenzaron a dar puñaladas en el pecho", mencionó Giraldo.



Tras esto los delincuentes huyeron y él tuvo que irse a un Hospital por sus propios medios y con sus manos lesionadas. 48 puntos en su mano derecha y 27 en la izquierda, ahora prácticamente no las puede mover.



REDACCIÓN BOGOTÁ

