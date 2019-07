Joven se salvó de milagro tras ser arrastrado 20 metros por articulado

El accidente se dio cuando el usuario no logró salir completamente del articulado y uno de sus pies quedó atrapado en una de las puertas, las cuales se cerraron en ese momento.

Kevin Caro, el joven de 22 años, quien sobrevivió de milagro, sufrió lesiones en su pecho, espalda y uno de sus hombros.



Fue atendido por personal de TransMilenio y lo valoraron, sin embargo, afirmó que lo hicieron esperar más de 20 minutos para ello. "Me dijeron que me fuera nuevamente al portal de la 170. Irónicamente me hicieron montar en otro TransMilenio y me tocó llegar al portal a mí solo”, aseguró Caro.

Luego de todos los inconvenientes fue trasladado hasta el hospital Simón Bolívar, donde le dieron 30 días de incapacidad.



Por su parte, TransMilenio se refirió al caso: “Una vez conocida la situación se activaron los procedimientos establecidos solicitando ambulancia por la red de emergencia, Policía de Tránsito y notificando de la ocurrencia a la Empresa Concesionaria”.



Kevin Caro interpuso una demanda ante la Fiscalía por la situación que casi le costó la vida. La empresa inició investigación interna para determinar la causa de los hechos.

