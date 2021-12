Diego Alejandro Pérez Duitama es la nueva víctima de la delincuencia en Bogotá. El joven de 23 años fue asesinado en medio de un atraco en el barrio Gran Granada (Engativá), sector que se ha convertido en una pesadilla para sus residentes por la inseguridad y el abandono.



Como cada mañana desde que abrieron los gimnasios en la ciudad, Diego Alejandro salió del conjunto residencial Florida de la Sabana a las 5:25 a. m. para ir a entrenar. Solía trotar hasta el barrio Villas de Granada, lugar en donde estaba el local de adecuación física, pero desde hace dos días había empezado a utilizar su bicicleta.



El jueves, apenas había recorrido dos cuadras cuando dos sujetos se le aparecieron en medio de la oscuridad en el cruce de la carrera 117 con calle 77. Según el testimonio de la Policía, los delincuentes, armados con puñales, le quitaron la bicicleta y el celular. “Él, en su afán de recuperar el vehículo, persiguió a los delincuentes, quienes lo hirieron con arma blanca en el pecho. El herido es trasladado al hospital de Engativá, en donde falleció”, dijo el mayor Miller Rojas, comandante de la Policía de Engativá.

No obstante, familiares de la víctima dicen que esta versión no es verídica, y que a Diego Alejandro lo asesinaron en el mismo lugar en donde le quitaron su bicicleta. “Él no persiguió a los ladrones: eso es falso. Lo apuñalaron en esa misma esquina, y Diego, por sus propios medios, regresó hasta el conjunto a pedir ayuda”, le dijo a EL TIEMPO una tía del joven.



Cuentan los residentes del sector que la ambulancia tardó más de una hora en llegar y que la Policía hizo presencia en la zona varios minutos después del crimen. Asimismo, diversos testimonios indican que los ladrones se refugiaron en una vivienda del barrio Unir, contiguo a Gran Granada y al que muchos señalan como el foco de la inseguridad de la zona.



El mayor Rojas también declaró que tienen identificado que el horario de operación de estos grupos delictivos es en la madrugada y afirmó que “la Policía se encuentra realizando un trabajo de recolección de videos y pruebas para poder dar con los delincuentes de este caso”.

¿Quién era Diego?

Sus familiares lo recuerdan como alguien amoroso y sumamente disciplinado. El deporte no solo era su pasión, sino que próximamente se convertiría en su profesión, pues estaba a pocos meses de graduarse de una licenciatura en Educación Física.



Su tía señala que siempre volvía a casa a las 7 a. m., se bañaba y salía puntualmente para ir a trabajar con su padre en la papelería de la familia. “Lo hacía mientras reunía el dinero suficiente para cumplir su sueño: montar un gimnasio”, contó.

¿Qué ocurre en el sector?

Según las cifras reportadas por la Secretaría de Seguridad, en lo que va del año en la localidad de Engativá se han registrado nueve homicidios, una cifra que se redujo en un 50 por ciento frente a los datos de 2020, cuando se reportaron 18 en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, la cifra que preocupa es que ocho de los nueve homicidios que han ocurrido entre enero y noviembre fueron en la UPZ 73, Garcés Navas, misma en la que Diego fue asesinado.