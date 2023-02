Una denuncia del programa Échele Cabeza, que tiene como propósito reducir riesgos y daños del consumo de sustancias psicoactivas, encendió las alarmas en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Al parecer, Miguel Rodríguez, un joven bogotano, sufrió una sobredosis cuando se encontraba en el gastrobar Studio 64, en hechos que ocurrieron este sábado 11 de febrero.

Según las versiones preliminares, el joven se sintió mal en la fiesta y la organización del evento no atendió con celeridad sus complicaciones médicas.



Incluso, según Échele Cabeza, la logística del evento falló con el aforo desbordado y la poca ventilación en el recinto.



De acuerdo con las denuncias de Échele Cabeza, el evento no cumplió con las medidas de seguridad mínimas: "Los hechos son confusos, debido a que el aforo estaba desbordado. Lo cierto es que varios asistentes coinciden en que en el lugar se reportó falta de ventilación, poca movilidad, mucho calor, varias personas se desplomaron súbitamente".



Esta organización señaló que el joven que falleció no fue el único que se desplomó. Al menos otras dos o tres personas también tuvieron complicaciones médicas, por lo que se requirieron ambulancias.

@ClaudiaLopez @AlejandroGL2014 @felipeangell Una vez más aforo desbordado, restricciones para el mínimo vital de agua, uso de sistancias, policías que no ejercen control y más denuncias le dan contexto a la muerte de un joven en una fiesta este sábado en la noche en Chapinero. pic.twitter.com/xWS0UMalFs — Échele Cabeza (@echelecabeza) February 13, 2023

Los organizadores del evento son Metamorphosis, Techno Bogotá, Octagonal y Katharsis Collective, que habrían sido los mismos detrás de otro evento en el que habría fallecido otro joven el año pasado, según le dijo Échele Cabeza a EL TIEMPO.

Hasta el momento, no se sabe qué tipo de sustancias habría consumido el joven, pero sus amigos denuncian en redes sociales que hubo irregularidades, además de falta de control de las autoridades.



"Varios asistentes han denunciado que debido a que el aforo estaba desbordado mucha gente estaba literalmente bailando en el anden y la calle, y que la Policía llegaba, hablaba con los organizadores y se iba sin hacer nada", denunció en entrevista con EL TIEMPO el activista Julián Quintero, de Échele Cabeza.

Este medio también conoció que el caso está siendo verificado por las autoridades, las cuales están indagando lo que sucedió en ese bar y las irregularidades que denunciaron los asistentes.

STEFANÍA LEÓN ARROYAVE

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS