Las aplicaciones que les permiten a las personas conseguir un medio de transporte que las lleve hacia donde ellas deseen desde cualquier tipo de celular han facilitado la vida de muchos usuarios que depositan su confianza en ellas. Sin embargo, en varias ocasiones, la inseguridad que se puede presentar en estas plataformas afecta a sus usuarios.

“Hoy me robó un taxista y no pienso quedarme callada”, esas fueron las palabras con las cuales Valentina Prato denunció a la plataforma que utilizó para movilizarse por Bogotá en este mes, a través de su cuenta de TikTok.

En la publicación, que ha tenido más de 71 mil reproducciones, la joven explicó que el conductor que la transportaba dentro de la misma ciudad le cobró más de lo que ella se esperaba, algo que le parecía injusto: “Generalmente un recorrido de 20 minutos me cuesta de 15 mil a 20 pesos. Pero el día de hoy, el taxista sacó su celular y me dijo: ‘Señorita, en la aplicación me aparece que le debo cobrar 47 mil pesos’”.

A pesar de que ella discutió con el hombre porque “solo tenía 20 mil pesos para pagar el servicio de taxi”, él seguía insistiéndole que el valor que le aparecía en la aplicación se debía a que la plataforma le "estaba cobrando intereses”, indicó la joven.

Luego de que el conductor le diera varias explicaciones, la joven aceptó darle el dinero que le pedía y se bajó del taxi.



No obstante, ese no fue un impedimento para que ella se comunicara con la empresa de servicio de transporte y denunciara lo que había pasado. Gracias a ello, la usuaria logró que le devolvieran el valor que había pagado.

Sin embargo, la duda sobre cómo la había robado el taxista seguía rondando por la mente de la joven, razón por la cual le preguntó a la asistente de la empresa sobre su caso, a lo que la trabajadora le respondió: “Vemos que fue alterado el GPS”, contó la mujer en el video.

Al final del video, Paula invitó a los usuarios de estas aplicaciones a denunciar en dado caso de estafa. Además de invitar a la empresa a que tome cartas en el asunto porque, según lo indicó en su publicación, así están robando los conductores a sus clientes: “Estos taxistas ahora no roban con muñeco en el taxímetro, sino que alteran el GPS y hacen duplicar el viaje”.

