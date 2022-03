Una joven que reside en Bogotá compartió el pasado 8 de marzo una publicación en sus redes sociales en la cual denuncia cómo dos hombres la robaron e intentaron abusar de ella en la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad.



La joven cuenta que el martes 1° de marzo salió en la noche a reunirse con una amiga para cenar. Según su testimonio, eran alrededor de las 8 p.m. "Me dirigía caminando hacia la autopista norte con calle 127", se lee en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.



"Apróximadamente en la carrera 51 A con calle 127, en la oreja del puente en sentido occidente-oriente, tomé la peor decisión que pude". La joven narra que, con el "propósito de llegar más temprano", tomó un atajo "por un pequeño pastizal en donde dos jóvenes detrás de unos arbustos me sorprendieron y abordaron".



En la publicación, cuenta que en ese momento supo que "algo malo iba a pasar", por lo que decidió retroceder. "Tratando de escapar corrí para volver a la acera", sigue. Sin embargo, relata que el terreno era un pastizal con arbustos y no pudo avanzar con rapidez.



Acto seguido, dice, los dos jóvenes "me agarraron por la ropa, me tiraron al suelo, me taparon la boca". Ella menciona que uno de los agresores estaba encima suyo y la tocó indebidamente por debajo de la ropa, mientras el otro sujeto lo ayudaba a jalonearla hacia una zona oscura del pastizal.



Según la joven, los delincuentes eran de origen venezolano. Ella incluso compartió fotografías y videos de los agresores, quienes fueron identificados por las autoridades como Ernesto Jesús Pérez Mata y Luis Ángel Bastidas Urdaneta, ambos con cédulas extranjeras.



Esta fue una de las fotografías que la joven compartió en sus redes sociales. Foto: Archivo Particular

En el momento de la agresión, la joven gritó pidiendo ayuda, pero asegura que nadie la auxilió. "Estaba literalmente al lado de una vía concurrida, el tráfico estaba abundante", señala.



Ella narra que intentó escapar y forcejeó con sus agresores. Al delincuente que estaba encima suyo, cuenta, lo mordió y lo pateó. Sin embargo, se percató de que el otro hombre llevaba en la mano "un cuchillo de 20 centímetros aproximadamente". Cuenta que eso la asustó aún más. "Me arrastré hacia atrás y dejé de apretar mis cosas. Estos hombres aprovecharon para tirar de mi bolso y salieron corriendo con él".



En su testimonio, la joven relata que corrió detrás de los delincuentes para que no escaparan: "en una distancia de aproximadamente 30 cuadras hasta la calle 127 con carrera 20, perseguí a estos hombres. Atravesé la autopista norte entera (arriesgado mi vida), me crucé por el medio del caño de la calle 127 enfrente de la Clínia Reina Sofía".



Cuenta que solo recibió el apoyo de cuatro personas: dos recicladores y dos domicilarios, quienes la ayudaron a detener a los agresores. "Si no fuera por esas personas no hubiera logrado recuperar mis pertenencias", agrega.



Este fue el punto de la calle 127 donde ocurrieron los hechos en la noche del 1° de marzo. Foto: Archivo Particular

Luego de los hechos, su familia llegó al lugar. La joven dice que pasó esa noche afuera del CAI de Unicentro y la marugada posterior en la URI de Paloquemao poniendo la denuncia.



Por último, cuenta que a raíz de este episodio tuvo que ausentarse a clases en la universidad porque siente que su salud mental se ha deteriorado. De hecho, asegura que ya está tomando ayuda psicológica.



"Comparto mi historia junto con las fotos de los delincuentes y sus respectivos nombres para que se haga presión social y las autoridades no archiven mi caso, provocando que en un futuro próximo, por negligencia, liberen a estos dos abusadores y ladrones", concluye la joven en su publicación.