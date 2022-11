El 6 de noviembre en la madrugada Kundaly Gómez salía de Theatron con su hermano y su cuñada cuando, asegura, fue agredido por los guardias de logística por intentar reclamar sus cosas en los casilleros del lugar. Al parecer, el hermano del joven no acató una norma y un integrante del personal de seguridad empezó a golpearlo fuertemente hasta someterlo en el piso.

Kundaly intentó auxiliar a su hermano, pero dice que en ese momento el personal lo empezó a golpear a él y a insultarlo por su orientación sexual. “Golpeándome me decían que, por loca, que por niña, que los puños eran para los hombres. Imagínate, yo calculo que me golpearon entre 5 y 10 minutos sin parar”, afirma Gómez.

Este hombre tuvo que ser trasladado a la enfermería del bar donde le recomendaron no hablar más por su bien y, posteriormente, fue trasladado a la Clínica Palermo donde tuvieron que operarle un ojo por la gravedad de la herida. “Me dijeron que necesitaban remitirme a cirugía plástica porque tenía una herida muy profunda. Tenía el músculo del párpado dañado. Me realizaron una saturación interna y una externa para que se pueda cerrar bien la cicatriz”.



Theatron publicó un comunicado de prensa. Dice que ya se contactó con Kundaly para aclarar los hechos. Pero la víctima aseguró que no ha recibido ningún mensaje o llamada de la organización.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com