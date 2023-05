Un joven está viviendo una pesadilla por culpa de un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se trata de Juan Pablo Vinchery a quien están acusando de ladrón por unas imágenes publicadas en TikTok.



(Puede ser de su interés: Colombianos expulsados desde EE.UU. que aterrizaron en Bogotá denuncian agresiones).



Según denunciante estaría siendo confundido con un delincuente que se robó un celular en Bogotá, el hecho fue registrado por un transeúnte del lugar que con su celular grabó como un ladrón en moto le rapó el móvil a una señora; además logró captar la marca del vehículo y sus placas.

Se trata de una KTM 390 negra con algunos detalles de color naranja, el problema para Juan Pablo es que la placa del video está registrada a su nombre y ha recibido fuertes amenazas porque lo están confundiendo con el ladrón.



En las últimas horas, el bogotano fue entrevistado por Noticias Caracol para hablar del caso e indicó que él tuvo una moto similar, pero la vendió en el pasado mes de marzo a una persona en Villavicencio.

Facebook Twitter Linkedin

KTM Duke Foto: KTM

Rondo la foto de una moto KTM que no es la mía, yo tengo comprobantes y todo al día FACEBOOK

TWITTER

El joven denunciante señaló que 'era mucho' cilindraje para él y decidió desistir de la moto para venderla, "el 30 de marzo fue que se vendió la moto”.



Según su relato, la moto que aparece en las imágenes no es la misma que vendió y explicó que es muy probable que hayan ‘gemeleado’ la placa de la motocicleta. Además, agregó que el vehículo aún sigue estando a su nombre porque no ha logrado hacer el debido traspaso.



(Lea aquí: En audio: revelaciones del asesinato del conductor de SITP en Ciudad Bolívar).



“No se ha hecho el traspaso por motivos de que el dueño ha estado viajando (…) Rondo la foto de una moto KTM que no es la mía, yo tengo comprobantes y todo al día”, afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

Robó celular en una KTM Foto: TikTok: @paraquemepregunta

Me siento intimidado, con miedo por mi familia, por mis amigos, por mí mismo porque me han amenazado FACEBOOK

TWITTER

Juan Pablo señala que siente miedo por su seguridad y la de su familia, ya que ha recibido constantes amenazas por las redes sociales y tienen fotos de su lugar de residencia y de su establecimiento.



“Me siento intimidado, con miedo por mi familia, por mis amigos, por mí mismo porque me han amenazado, me han llegado mensajes superfuertes (…) Mensajes en mi perfil, con mis fotos, una moto KTM, que en realidad no es esa moto y en realidad es fuerte porque le causa a uno mucho temor, mucho miedo”, explicó.



El joven bogotano afirmó que ya se acercó a un CAI de la Policía para realizar la respectiva denuncia y pedir protección antes las constantes amenazas, pero explicó que las autoridades no le han colaborado porque debe seguir un protocolo: “que tengo que primero hacer la demanda, que eso es la Dijín, que creo que es la que autoriza los esquemas y obviamente el proceso”.

Juan Pablo le pidió a las autoridades que le ayuden con su caso, donde está siendo confundido con un ladrón de celulares en moto que se hizo viral en un video de TikTok y le envió un mensaje a la comunidad explicando que es un emprendedor y “a diario se busca la plata emprendiendo”.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO