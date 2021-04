Joven denuncia que un extraño agredió a su mamá en la calle

Una joven le relató a EL TIEMPO que el día viernes 9 de abril ella salió con su madre a pasear el perro por el sector de Ciudadela Colsubsidio y que ya estaban a punto de culminar la jornada cuando fueran interceptadas por un hombre extraño.

“Íbamos llegando a nuestra casa cuando vimos que un habitante de la calle se aproximaba hacia nosotras. Yo me bajé del andén hacia la calle porque me preocupaba que viniera hacia nosotras. Le hice señas a mi mamá pero ella no las vio”.

Acto seguido el hombre agrede a la mamá de la joven, le da puño en su seno izquierdo con violencia. “Yo me doy cuenta, ella me dice: me acaban de pegar. Yo le grité al tipo, le dije que qué le pasaba”.



Cruzaron palabras con el extraño unos cinco minutos hasta que un paseador de perros y el padrastro de la joven el agresor entra en pánico. El tipo comienza a correr desorientado por el sector.

La mujer agredida amaneció con un hematoma en su cuerpo y tuvo que ir al médico para ser tratada. “Lo más preocupante es que no es la primera vez que este señor agrede a alguien del sector. Exactamente los barrio de Ciudadela Colsubsidio, Villas del Madrigal, Villas del Dorado, ya ha violentado a varias mujeres”.



Han denunciado también a través de las redes sociales que agrede a las mujeres con pinchos de madera y que incluso ha llegado a realizar actos obscenos delante de niñas. También que ha maltratado perros en Fontibón.

REDACCIÓN BOGOTÁ

