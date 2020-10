‘Mi mamá sufrió un derrame y no la pueden tratar por falta de equipos’

Yeimi Cruz Cadena ya no sabe que otras puertas tocar. Su mamá, María Emilia Cadena, de 66 años, se enfermó el día 14 de octubre de 2020. Tuvo un fuerte dolor de cabeza estando en su casa. “Nos tocó llevarla en ambulancia a la fundación Hospital San Carlos”.



Dice que allá la recibieron y que luego, a eso de las 10:30 de la mañana, la ingresaron a la unidad de cuidados intensivo (UCI), en la cama 2018. Tuvieron que sedarla y entubarla. Este hospital está ubicado en la carrera 12 D No. 32-44 Sur.

Su hija cuenta que le hicieron un TAC y que el resultado fue que tenía mucha sangre en el cerebro. “Lo grave es que en ese hospital dicen que no le pueden hacer ningún otro tratamiento porque no tienen equipos y no le han hecho ningún otro examen. La han tenido que mantener sedada”.

Tienen que determinar qué le causó el derrame pero su hija dice que no le han podido hacer más exámenes. “Desde el mismo 14 los médicos de la UCI enviaron la remisión al hospital y comenzaron a hacer el trámite pero este a su vez dice que desde ese día le informó a Servisalud que es la EPS de mi mamá”.



Agrega su hija que la EPS dijo que no ha podido hacer el traslado porque la Secretaría de Salud tiene a su cargo todas las UCI de Bogotá. “Pero en la entidad nos dicen que ellos no son responsables de nada porque Servisalud es una entidad privada. Entonces ya no sabemos qué hacer”.



Yeimi dice que su mamá requiere de una atención especializada y de forma urgente. “La doctora nos dice que esta es una atención vital de urgencia. Cualquiera estaría preocupado por su mamá”.

EL TIEMPO habló con la Secretaría de Salud quien dijo que el Hospital San Carlos es privado y que en referencia a traslado, no han recibido solicitud del médico tratante o de la EPS para cama de UCI. Agregó que es la EPS quien debe encontrarle una institución que tenga los equipos y el personal especializado para su atención.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com