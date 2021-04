Joven denuncia que pese a tener síntomas de covid, debe ir a trabajar

Una joven bogotana publicó en su cuenta de Tik Tok un video en el que deja en evidencia que pese a que tiene síntomas de covid-19, y que se encuentra a la espera de los resultados de la prueba que le practicaron, deberá asistir a su trabajo.

“Tengo fiebre de 39 y me duele todo y tengo tos y muchas cosas más, pero mañana me toca ir a trabajar porque no tengo incapacidad, porque no dan incapacidad cuando dan prueba de covid. En el trabajo me dijeron que sin incapacidad no puedo no ir”, dijo visiblemente afectada la mujer, identificada en la red social como Orli Glogower Abadi.

Agregó que ha buscado ayuda en su EPS pero que lejos de encontrar una salida, ha encontrado obstáculos. “Llamo a la EPS y me quieren hace recorre toda Bogotá para que me atienda un médico para ver si me da la incapacidad, porque el médico no da incapacidad si uno no está mal, entonces no importa la cuarentena”, agregó la joven.



BOGOTÁ

